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Cihan ve Alya yüzleşiyor

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 14:35

İzleyicileri her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarına toplayan Uzak Şehir’in yeni fragmanı paylaşıldı. Cihan ile Alya'nın büyük yüzleşmesinin damga vurduğu tanıtım, yeni bölüme dair merakı artırdı.

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ALYA, CİHAN'A GERİ DÖNÜYOR

Kanal D'nin üçüncü sezonu merakla beklenen dizisi Uzak Şehir’den yeni tanıtım yayınlandı. Gerilimi yüksek sezon finaliyle izleyicileri birçok soru işaretiyle baş başa bırakan yapımın fragmanında, düğün gününün ardından ülkeyi terk eden Alya ile Cihan karşı karşıya geliyor.

Cihan ve Alya yüzleşiyor

İkili arasında yaşanan yüzleşme, düğünü terk eden Alya'nın Cihan'a geri döndüğünü ancak beklediği karşılığı alamadığını gösteriyor.

Cihan ve Alya yüzleşiyor

“BENİ EVLAT KATİLİ YAPTIN”

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Oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle hapse giren Sadakat ile onu ziyarete giden Alya arasında geçen diyalog duygu dolu anlara sahne oluyor.

Cihan ve Alya yüzleşiyor

Sadakat'in, "Beni evlat katili yaptın" sözü tüyleri diken diken ederken, Alya'nın, "Cihan'ın aldığı her nefes için ben size minnettarım" cümlesi duygu fırtınası estiriyor. Kocası Şahin'i kaybeden Nare'nin cenazedeki perişan hâli ise kalpleri sızlatıyor.

Cihan ve Alya yüzleşiyor

PAZARTESİ KANAL D'DE

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

Cihan ve Alya yüzleşiyor

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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