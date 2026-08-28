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Cihan ve Alya için yeni dönem başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 14:39

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’, 14 Eylül’de 3. sezonuyla yeniden seyirciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Yeni sezon hikayesi merakla beklenen dizinin afişi dikkat çekti.

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BOMBA GİBİ GELİYOR

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla seyircinin 2 sezondur vazgeçilmezi haline gelen ‘Uzak Şehir’ dizisi bomba gibi bir 3. sezonla geliyor. Büyük olayların ve kayıpların yaşandığı sezon finalinin ardından yeni bölümleri heyecanla beklenen diziden 3. sezon afişi paylaşıldı. Cihan ve Alya arasında yaşanan yol ayrımında nasıl bir sürecin yaşanacağı şimdiden merak uyandırıyor.

14 EYLÜL’DE KANAL D’DE

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’, 3. sezonuyla 14 Eylül 20.00’de Kanal D’de!

Cihan ve Alya için yeni dönem başlıyor

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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