Cihan ve Alya için yeni dönem başlıyor!

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BOMBA GİBİ GELİYOR

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla seyircinin 2 sezondur vazgeçilmezi haline gelen ‘Uzak Şehir’ dizisi bomba gibi bir 3. sezonla geliyor. Büyük olayların ve kayıpların yaşandığı sezon finalinin ardından yeni bölümleri heyecanla beklenen diziden 3. sezon afişi paylaşıldı. Cihan ve Alya arasında yaşanan yol ayrımında nasıl bir sürecin yaşanacağı şimdiden merak uyandırıyor.

14 EYLÜL’DE KANAL D’DE

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’, 3. sezonuyla 14 Eylül 20.00’de Kanal D’de!