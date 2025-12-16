Cihan ve Alya aşka teslim oldu

×
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 11:18

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Cihan ve Alya’nın romantik yakınlaşmasının damga vurduğu bölümüyle hem reytingleri hem de sanal medyayı salladı. Boran’a rağmen aşklarının arkasında duran ikilinin, baş başa bir gece geçirmesi “CihAl” fanlarını mest etti. Nilüfer’in “Taa Uzak Yollardan” isimli eseri eşliğinde Alya-Cihan ilişkisinde kritik bir eşiğin aşıldığı sahne; paylaşım, yorum ve beğeni rekoru kırdı. Reytingler ise büyük aşkın ateşiyle adeta alev aldı.

ROMANTİZM REYTİNGLERİ COŞTURDU

Pazartesi akşamları her iki kişiden birini Kanal D’de buluşturan Uzak Şehir’de aşk, duvarları yıktı. Alya’nın, Cihan’ın kucağında bir otel odasına girmesiyle başlayan sahnedeki romantizm reytingleri coşturdu.

Rekortmen dizi, yeni bölümüyle Tüm Kişiler’de 16,02 izlenme oranı ve 41,63 izlenme payı; özetiyle 9,36 izlenme oranı ve 23,55 izlenme payına ulaştı.

Tüm izleyici kategorilerinde ilk iki sıraya ambargo koyan Uzak Şehir’in AB izlenme oranı 11,31, izlenme payı 31,90; 20+ABC1 izlenme oranı 14,70, izlenme payı 35,95 olarak kayıtlara geçti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de.

