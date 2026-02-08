Cihan ölümle burun buruna

Haberin Devamı

Alya, birlikte yolculuk ettiği Boran’a artık onunla olamayacağını bir kez daha anlatmaya çalıştı. Ancak kıskançlık krizine giren Boran, arabayı uçuruma doğru sürmeye başladı.

Boran’ı durdurmak isteyen Cihan, onun önünü kestiği sırada Boran, uçurumun kenarında Cihan’ın arabasına çarptı.

Cihan’ın içinde bulunduğu aracın uçurumdan aşağı yuvarlanması, Uzak Şehir izleyicilerini sarstı. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.