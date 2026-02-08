×
Cihan ölümle burun buruna

#Uzak Şehir#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon
Şubat 08, 2026

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm tanıtımı nefes kesti. Boran’ın, Cihan’ın arabasına çarparak onu uçurumdan aşağı yuvarladığı anlar izleyicilerde heyecan ve endişe yarattı.

Alya, birlikte yolculuk ettiği Boran’a artık onunla olamayacağını bir kez daha anlatmaya çalıştı. Ancak kıskançlık krizine giren Boran, arabayı uçuruma doğru sürmeye başladı.

Boran’ı durdurmak isteyen Cihan, onun önünü kestiği sırada Boran, uçurumun kenarında Cihan’ın arabasına çarptı.

Cihan ölümle burun buruna

Cihan’ın içinde bulunduğu aracın uçurumdan aşağı yuvarlanması, Uzak Şehir izleyicilerini sarstı. Tanıtım yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

 

