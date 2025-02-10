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Cihan ile Alya arasında kıskançlık rüzgarları

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 12:32

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Uzak Şehir’in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Merakla beklenen bölümde Cihan ve Alya arasında kıskançlık rüzgarları esiyor.

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 ALYA MİNE’YLE BULUŞACAK!

AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’ dizisi bu akşam heyecan dolu bir bölümle izleyiciyle buluşacak. Tanıtımda Cihan evden çıkmak üzereyken Alya’nın da hazırlanmış olduğunu görüp nöbete gideceğini düşünür. Alya’nın hastaneden bir arkadaşıyla buluşacağını söylemesi üzerine meraklanan Cihan “Kadındır herhalde” diye tepki verir. Alya, Mine’nin kendisini davet ettiğini söylerken Cihan bu durumdan rahatsız olur. İkili arasında geçen ve kıskançlık rüzgarları esen diyaloglar bölüme dair merakı artırdı.

Cihan ile Alya arasında kıskançlık rüzgarları

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

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Cihan ile Alya arasında kıskançlık rüzgarları

Uzak Şehir’ bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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