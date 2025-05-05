Cihan gözyaşlarına boğuldu: Ben varım Alya!

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“O ÇOCUK BANA BABA DEDİ”



‘Uzak Şehir’den yayınlanan yeni tanıtımda, Alya, annesine gönderdiği fotoğraf yüzünden Boran’ın ölümünden kendini sorumlu tutarken bir yandan da oğlunu nasıl koruyacağının paniğini yaşıyor. Cihan ise “Ben varım” diyerek Alya’yı sakinleştirmeye çalışırken gözyaşlarına hakim olamıyor. Cihan’ın “O çocuk bana baba dedi, onu korumak zorundayım” sözlerinin ardından ikilinin birbirine sımsıkı sarılması yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

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