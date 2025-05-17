Cihan aşkını 'söyleyemedi', sosyal medya yıkıldı

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Dizinin son bölümünde Cihan'ın Alya'ya aşkını "söyleyemediği" anlar, sosyal medyada paylaşım ve yorum rekoru kırıyor. İkilinin imkansız aşkına Eylem Aktaş'ın seslendirdiği "Söyleyemedim" adlı şarkının eşlik ettiği sahne, sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasında.

'DÜŞERSEM BENİ SEN KALDIR'

Cevdet Bağca imzalı şarkının fonda olduğu sahnede, Cihan'ın dudaklarından dökülen, "Söyleyemediğin iki kelime, dünyanın en ağır yüküne dönüşüyor" sözleri adeta imkansız aşıkların sloganına dönüştü. Cihan'ın, "Olur da bir gün düşersem beni sen kaldır. Sen kaldır ki bir daha yıkılmayayım" cümlesi ile Alya'ya üstü kapalı olarak ilan-ı aşk ettiği sahne, "Söyleyemedim" şarkısıyla izleyenleri de kalplerinden vurdu.

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YANIMDAYDIN, DOKUNAMADIM!

Cevdet Bağca'nın yüreğinden notalara dökülen, "Düşlerde sevdim seni söyleyemedim, hep yanımdaydın oysa dokunamadım, sana ben hayaller düşler büyüttüm, sana ben gözümde yaşlar büyüttüm, sana ben hummalı aşklar büyüttüm" sözleri Cihan ve Alya'nın duygularına tercüman oldu. Sahneyi, şarkının sözlerinden alıntılar yaparak paylaşan Uzak Şehir fanları, ikilinin kavuşması için temennilerde bulundu.

AyNa Yapım imzalı 'Uzak Şehir' pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D'de.