×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Cihan aşkını 'söyleyemedi', sosyal medya yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 10:46

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamları ekrana gelse de yankıları tüm hafta devam ediyor.

Haberin Devamı

Dizinin son bölümünde Cihan'ın Alya'ya aşkını "söyleyemediği"  anlar, sosyal medyada paylaşım ve yorum rekoru kırıyor. İkilinin imkansız aşkına Eylem Aktaş'ın seslendirdiği "Söyleyemedim" adlı şarkının eşlik ettiği sahne, sosyal medyanın en çok izlenen videoları arasında.

'DÜŞERSEM BENİ SEN KALDIR'

Cevdet Bağca imzalı şarkının fonda olduğu sahnede, Cihan'ın dudaklarından dökülen, "Söyleyemediğin iki kelime, dünyanın en ağır yüküne dönüşüyor" sözleri adeta imkansız aşıkların sloganına dönüştü. Cihan'ın, "Olur da bir gün düşersem beni sen kaldır. Sen kaldır ki bir daha yıkılmayayım" cümlesi ile Alya'ya üstü kapalı olarak ilan-ı aşk ettiği sahne, "Söyleyemedim" şarkısıyla izleyenleri de kalplerinden vurdu.

Cihan aşkını söyleyemedi, sosyal medya yıkıldı

Haberin Devamı

YANIMDAYDIN, DOKUNAMADIM!

Cevdet Bağca'nın yüreğinden notalara dökülen, "Düşlerde sevdim seni söyleyemedim, hep yanımdaydın oysa dokunamadım, sana ben hayaller düşler büyüttüm, sana ben gözümde yaşlar büyüttüm, sana ben hummalı aşklar büyüttüm" sözleri Cihan ve Alya'nın duygularına tercüman oldu. Sahneyi, şarkının sözlerinden alıntılar yaparak paylaşan Uzak Şehir fanları, ikilinin kavuşması için temennilerde bulundu.

AyNa Yapım imzalı 'Uzak Şehir' pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D'de.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

BAKMADAN GEÇME!