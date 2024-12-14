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Cihan, Alya ile evlenebilecek mi?

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 10:21

Kanal D’nin reytinglerde zirveye yerleşen dizisi ‘Uzak Şehir’, yeni bölüm tanıtımıyla seyirciyi heyecanlandırdı. Yayınlanan yeni fragmanda, Sadakat’in Alya’yı vurduğunu itiraf etmesiyle Alya şaşkınlığını gizleyemedi. Sadakat’in, Cihan’dan Alya ile kendisi arasında bir tercih yapmasını istemesiyle de gerilim iyice arttı. Cihan, Alya ile evlilik kararını herkese açıklarken, Sadakat’in Alya’ya yönelik tehdit dolu sözleri ise tansiyonu yükseltti.

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'ŞÜPHE BİR ZEHİRDİR'

Bütün bu yaşananlar karşısında büyük çıkmaza giren Alya'nın “Şüphe, insanı öldürmeyen ama kemiren bir zehir” sözleri ise tanıtıma damga vurdu.

Cihan, Alya ile evlenebilecek mi

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı AyNa Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer yer alıyor.

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Cihan, Alya ile evlenebilecek mi

Uzak Şehir’ her pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

Cihan, Alya ile evlenebilecek mi

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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