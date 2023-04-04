Çığlıkları malikaneyi inletti: Kızımı siz öldürdünüz!

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Dizinin yeni bölümünde;

Annesiyle Ziya'nın yaşadığı büyük aşktan haberdar olan Aslı'nın söyledikleri kayınpederinin kafasını karıştırdı.

Mehmet'in bu durumdan haberi var mı?

Ziya'nın odasından çıkarken Seher'e yakalanan Aslı, durumu toplarmaya çalıştı.

Kocasının eski nişanlısı ile aynı evde yaşamaya tahammül ettiği yetmezmiş gibi bir de Seher'in katı kuralları ile boğulma noktasına gelen Aslı, yatağında muska buldu.

ASLI YATAĞINDA MUSKA BULDU

Beste'nin annesi ve kocasıyla çıktığı akşam yemeği tatsız bitti. Kıskançlığı sınır tanımayan Hakan, Beste'nin restoranda bir adamla konuşmasına sinirlenerek boğazını sıktı. Eşinden uğradığı şiddete ailesine yansıtmadan bir çözüm bulmaya çalışan Aslı, eşinden destek almasını istedi.

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Mehmet ile Hatice'yi gece yarısı mutfakta birlikte gören Aslı, büyük bir kriz çıkardı. Mehmet, kendini anlatmaya çalışsa da Aslı onu dinlemedi.

Ya sen görmüyor musun bu kız sinsi sinsi bizi ayırmaya çalışıyor!

Aslı, sabah ilk iş Hatice ile yüzleşip ona gizli sohbetin hesabını sordu.

İkilinin konuşması Seher'in gelişiyle yarım kaldı.

Okul ödemesinin iade gelmesinin ardından yönetimi arayan Alanur, kızının evlendiği için okuldan atıldığını öğrendi.

Alanur'un öfkesi Mehmet'in gelişiyle ikiye katlandı. Alanur'dan annesine gönderdiği mesajın nedenini soran Mehmet, Aslı'nın raporlu olduğunu ve okula devam edeceğimi söyledi.

Geçmişi düşündükçe kafası daha da karışan Ziya, Nevzat'ı ona mektubu verdiği yere götürdü.

Bana sakın yalan söyleme o mektubu sana kim verdi?

Seher'in kendisine tuttuğu şoförü atlatan Aslı, ablasını ziyarete gitti.

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Beste'nin boynundaki izleri gören Aslı, ablasının kocasından şiddet gördüğünü öğrendi.

Abla napıyorsun sen ya, dayak yiyip yiyip susuyor musun?

Okula dönmek için gün sayan Aslı'ya kötü haberi Mehmet verdi. Karısını üzgün görmeye dayanamayan Mehmet, okula dönebilmesi için ona bir teklif sundu.

ASLI'YI ÜZEN TEKLİF

Eğer sorun buysa boşanalım Aslı..

Uğruna her şeyi geri bıraktığı kocasından beklemediği bir teklif duyan Aslı, çok sinirlendi.

Bahane mi arıyorsun Mehmet! Ben bunca savaşı pes etmek için vermedim...

Akşam yemeğinde okuldan atıldığını aile bireyleriyle paylaşan Aslı, eğitiminden vazgeçmeyeceğini söyledi ve Mina için yardım istedi.

CEZAYI BANA KESİN

Bu durumdan kendimi sorumlu tutuyorum, cezayı bana kesin. Mina'yı okuldan almayın. Biz o okula bir hayat gömüyoruz...

Ziya'nın olumlu tepkisi Seher'in masadan kalkmasına neden oldu.

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Beste'nin yaşadıklarını Aslı'dan öğrenen Mehmet, Hakan'ı iş yerinde ziyaret etti.

Beklemediği bir anda Hakan'ın boğazına yapışan Mehmet "Bir daha karına el kaldırırsan karşında beni bulursun" dedi.

KARINA EL KALDIRIRSAN, O ELİNİ KIRARIM

Aslı'ya bir türlü ulaşamayan Alanur, soluğu Karlı malikanesinde aldı. Kızını zor durumda bıraktığını fark eden Alanur, özür dileyerek malikaneden ayrıldı.

Büyük bir oyuna kurban gittiklerini yıllar sonra öğrenen Ziya, eline verilen mektupla Alanur'un evine gitti. Alanur, duydukları ile şoke oldu.

Yalan bir mektup yüzünden mi ayrıldık biz! Şaka mı bu?

Öğrendiği gerçeklerin ardından hıçkıra hıçkıra ağlayan Alanur, geçen zor günleri büyük aşkına anlattı. İki sevgili içlerinde gizli tuttukları hüznü yıllar sonra paylaştı.

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MEKTUBUN SIRRI YILLAR SONRA AÇIĞA ÇIKTI

Dizinin final sahnesinde,

Mehmet ve Aslı'nın mutluluğuna tahammül edemeyen Hatice, ardında bir mektup bırakarak hayatına son vermek istedi. Kızını odasında hareketsiz bulan Feride, çığlıklarıyla malikaneyi inletti.

Kızımı siz öldürdünüz

Hastaneye gidenler arasında Aslı da vardı. Gelini ile konuşan Seher, Hatice'nin durumundan onu sorumlu tuttu. Alanur'un Aslı'ya destek olmak için hastaneye gelişi ortamı daha da gerdi.