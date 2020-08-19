Çiğköfteci Mezher Ak yaşananları anlattı!

Testi pozitif çıkan Mezher Ak, o gün dükkana satış yapmak için değil, kapatmak için gittiğini söyledi. 2 küçük bebeği olduğunu söyleyen Ak, “Dükkanı kapatacak kimse yoktu, mecburen ben gittim.” Dedi. Virüs testi sonrası dükkana yürüyerek geldiğini ve kimseyle teması olmadığını belirtti. Esnafın şikayeti üzerine ambulansın geldiğini söyleyen Ak, şu anda evde karantinada olduğunu belirtti.