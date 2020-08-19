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Haber Giriş: 19.08.2020 - 13:29,Son Güncelleme:

Çiğköfteci Mezher Ak yaşananları anlattı!

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Çiğköfteci Mezher Ak yaşananları anlattı!
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Kanal D’nin sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı program Neler Oluyor Hayatta’ya çiğ köfteci Mezher Ak telefonla bağlandı.

Testi pozitif çıkan Mezher Ak, o gün dükkana satış yapmak için değil, kapatmak için gittiğini söyledi. 2 küçük bebeği olduğunu söyleyen Ak, “Dükkanı kapatacak kimse yoktu, mecburen ben gittim.” Dedi. Virüs testi sonrası dükkana yürüyerek geldiğini ve kimseyle teması olmadığını belirtti. Esnafın şikayeti üzerine ambulansın geldiğini söyleyen Ak, şu anda evde karantinada olduğunu belirtti.

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