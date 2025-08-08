Haberin Devamı

Eşref Tek’in takıntılı eski sevgilisi Çiğdem Komiser rolündeki performansıyla dizinin başarısında önemli pay sahibi olan Büşra Develi de yoğun geçen set günlerinin acısını dinlenerek çıkarıyor.

Başarılı oyuncunun dizideki sert mizacı ve maskülen tarzının aksine güzelliğini ve tarzını ortaya koyduğu paylaşımları ise büyük ilgi görüyor.

“ÇİĞDEM’LE ALAKASI YOK”

Yaz tatiline son hız devam eden Büşra Develi, son tatil paylaşımındaki şıklığı ve güzelliğiyle yine adından söz ettirdi.

Evden çıkmadan önce aynanın karşısına geçip poz veren güzel oyuncunun post’u beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



Hayranları Develi için, “Eşref Tek görse aklı karışır”, “Çiğdem Komiser’le alakası yok”, “Sadelik, şıklık ve güzellik bir arada”, “Çiğdem Komiser ‘Rüya’ gibi” yorumları yaptı.

Yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de olacak.