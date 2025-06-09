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Çiğdem Komiser gecelerde

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Büşra Develi#Çiğdem Komiser
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 09:51

Kanal D’nin sezona damga vuran yapımlarından Eşref Rüya’nın Çiğdem Komiser’i Büşra Develi, dizinin başarısının tadını çıkarıyor.

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 Eşref’in belalısı ve takıntılı eski sevgilisi Çiğdem Komiser rolündeki performansıyla takdir toplayan başarılı oyuncu, yoğun set temposuna konser arası verdi. İzleyiciler arasında yer aldığı konserde dizideki sert mizacının aksine sempatikliği ve güzelliğiyle dikkat çeken Develi, geceden eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiğdem Komiser gecelerde

“EŞREF’İN YERİNDE OLSAM SENİ SEÇERDİM”

Yarattığı dünya ve karakterleriyle milyonları ekrana kilitleyen Eşref Rüya’nın başarısında önemli pay sahibi olan Büşra Develi’nin konser paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Çiğdem Komiser gecelerde

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Binlerce beğeni alan postun altına yapılan, “Eşref’in yerinde ben olsam seni seçerdim” yorumu büyük etkileşim aldı. Eşref ve Nisan fanlarının hedefinde olmasına rağmen oyunculuğundan övgüyle bahsedilen Develi, konser bitimi takipçileriyle fotoğraf çektirip dizi üzerine sohbet etti.

Çiğdem Komiser gecelerde

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de.

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#Eşref Rüya#Büşra Develi#Çiğdem Komiser

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