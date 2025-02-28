Çifte ihanetle ikisinin de yuvası yıkılmıştı… Şimdi onlar sevgili oldular, yeni bir yuva kurdular

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Ekranların en çok izlenen sabah programını birlikte sunan ve aralarındaki samimi görüntü uzun yıllara dayanan dostlukları yüzünden garipsenmeyen ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Amy Robach ve T.J. Holmes, ikisi de evliyken başlayan bu ilişki yüzünden işlerinden oldular ve çalıştıkları kanaldan kovuldular. Ekranların iki ünlü sunucusu birlikte sabah haberlerini sunarken aşk yaşamaya başladılar... Solda Amy Robach ve eski eşi Andrew Shue, sağda da T.J. Holmes ve Marilee Fiebig mutlu günlerinde çekilmiş fotoğraflarında objektife gülümseyerek bakıyor...

HEP SAKLANMIŞLARDI, EN SONUNDA YASAK AŞKLARI ORTAYA ÇIKTI

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Uzunca bir süre ilişkilerini saklamak için uğraşan, her şey ortaya çıktıktan sonra da ihanet iddialarını reddeden çift artık mutlu mesut bir aşk yaşıyorlar.

Amy Robach ve T.J. Holmes'un aralarındaki bu samimiyet uzun süre yakın çalışma arkadaşı olmalarına bağlanmıştı... Ancak ikilinin, ikisi de başkalarıyla evliyken yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı

Eski bir sporcu ve ünlü bir oyuncu olan eşi Andrew Shue’dan boşanan Amy Robach artık eski iş arkadaşı T.J. Holmes'la evlilik yolunda. T.J. Holmes da başarılı bir avukat olan eşi Marilee Fiebig’den boşandı.

BUNU KİMSE TAHMİN ETMEMİŞTİ: ALDATILAN EŞLER BİRBİRLERİNİ BULDU!

İki evliliği birden bitiren bu yasak aşkın ortaya çıkmasından sonra ise kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı.

Aldatılan iki eski eş aynı derdi çekerken ve yaşadıkları ihanet yüzünden şaşkına dönmüşken bir araya gelip dertleşmeye başlamıştı.

Bu görüşmeler en sonunda giderek daha da ilerledi ve bu kez de onlar arasında bir aşk yaşanmaya başladı. Eşleri tarafından aldatılan ve evlilikleri sona eren Andrew Shue ve Marilee Fiebig, teselliyi birbirlerinin kollarında buldular ve aşk yaşamaya başladılar

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BUNUN ADI İNTİKAM DEĞİL AŞK! EN SONUNDA BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Bu dörtlü aşk ve ihanet hikâyesi en sonunda aldatılan eşler Andrew Shue ve Marilee Fiebig’in aynı eve taşınıp birlikte yaşamasıyla sonuçlandı.

Birlikte çok mutlu gözüken aşıklar ilişkilerini bir adım ileriye taşıyıp aynı evi paylaşmaya başladı.

Andrew Shue ve Marilee Fiebig arasında yaşananların "intikam" amacı taşımadığı, ikilinin gerçekten birbilerine aşık oldukları ve aynı eve taşındıkları ortaya çıktı

Bu ilişkinin bir “intikam” ilişkisi olmadığı, çiftin birbirlerini tanıdıktan sonra gerçekten sevdiği söyleniyor.

EVLİLİK İÇİN ACELE ETMİYORLAR…

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58 yaşındaki Shue ve 47 yaşındaki Fiebig’in ilişkisinin harika gittiği ve birbirlerine çok aşık oldukları nacak evlenmek için acele etmedikleri de konuşuluyor.

Onları yakından tanıyanlar çiftin kalp kırıklığı ve üzüntü yaşamadığını, herkesin çoktan kendi yoluna gidip olanları unuttuğunu söylüyor

Yaptıkları evlilikler ihanetle biten ikilinin ikinci kez “evet” demeden önce temkinli davrandıkları söyleniyor. Ki yaşadıklarına bakılırsa bu konuda çok da haksız sayılmazlar...