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Cicim ayları sona erdi, karı kocayken ‘ev arkadaşı’ oldular… 17 yıllık evlilik böyle bitti

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#Jessica Alba#Cash Warren#Ayrılan Ünlü Çiftler
Cicim ayları sona erdi, karı kocayken ‘ev arkadaşı’ oldular… 17 yıllık evlilik böyle bitti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 12:34

Yeni yılın ilk ayrılık haberlerinden biri Hollywood’un en sarsılmaz evliliklerinden birini yaşadıkları gözüyle bakılan ünlü çiftten gelmiş, yirmi yılı birlikte deviren ve hayranlarının gözünde artık ayrılmaz bir ikili haline gelen Jessica Alba ve Cash Warren’ın yollarını ayırması herkesi şaşkına çevirmişti.

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İkilinin ayrıldığına ve boşanmaya doğru gittiklerine dair haberlerin ortaya çıkmasından bir hafta sonra Jessica Alba sosyal medyadan yaptığı paylaşımla haberi doğruladı.

BOŞANMA HABERİNİ KENDİ DUYURDU

Instagram paylaşımına “Yıllardır hem bireysel olarak hem de Cash ile ortak olarak kendimi gerçekleştirme ve dönüştürme yolculuğundayım” diye başladı yıldız oyuncu.

Cicim ayları sona erdi, karı kocayken ‘ev arkadaşı’ oldular… 17 yıllık evlilik böyle bitti

“Son 20 yılda evliliğimizde kaydettiğimiz ilerlemeden gurur duyuyorum ve artık bireyler olarak yeni bir büyüme ve gelişme dönemine girmenin zamanı geldi. Birbirimize karşı sevgi, nezaket ve saygıyla ilerliyoruz ve sonsuza kadar bir aile olacağız. Çocuklarımız en yüksek önceliğimiz olmaya devam ediyor ve şu anda gizlilik talep ediyoruz” sözleriyle de kocasından ayrıldığını duyurdu.

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Ünlü yapımcı Cash Warren ise ayrılıkla ilgili olarak yorum yapmadı ve sessizliğini korumayı tercih etti.

Cicim ayları sona erdi, karı kocayken ‘ev arkadaşı’ oldular… 17 yıllık evlilik böyle bitti
Holywood'un en sevilen çiftlerinden Jessica Alba ve Cash Warren'ın evliliği sona erdi... Ayrılık dedikoduları duyulduktan sonra Alba boşanma haberini kendisi verdi

AŞKIN ATEŞİ SÖNDÜ... KIVILCIMLAR YETMEDİ

Ünlü çiftin ayrılığına dair ilk haberler çıktığında basına konuşan kaynaklar Alba'nın kocası Cash Warren'la “kıvılcımı korumakta zorlandığını” söylemişti. Aşkın ateşi önce sönmüş, kalan kıvılcımlar da artık büyük aşklarının canlı tutamayacak kadar zayıflamıştı…

Jessica Alba ayrılık açıklamasında 20 yıllık evlilikten söz etse de, ikili Mayıs 2008'de nikah masasına oturdu. Birliktelikleri sırasında 16 yaşındaki kızları Honor ve 13 yaşındaki Haven'ın yanı sıra 7 yaşındaki oğulları Hayes'i de kucaklarına aldılar.

Cicim ayları sona erdi, karı kocayken ‘ev arkadaşı’ oldular… 17 yıllık evlilik böyle bitti
Çift çocuklarıyla birlikte mutlu pozlar verse de evliliklerinde bir süredir sorunlar olduğu biliniyordu

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Ayrılıkları da Meksika Puerto Vallarta'da Şükran Günü tatillerini birlikte geçirmelerinin ardından bir aydan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Çift Noel’i ve yeni yılı da çocuklarıyla birlikte geçirmişti.

AYRILIĞIN İPUÇLARINI ÇOKTAN VERMİŞLERDİ

43 yaşındaki yıldız oyuncu tüm bu mutlu aile tablosuna rağmen alyansını çoktan parmağından çıkarmıştı.

Çift birlikte 3 çocuk büyüttükleri uzun soluklu evliliklerinde mutlu gibi görünmeye çalışsalar da aslında ayrılığın sinyalleri çok önceden gelmeye başlamıştı.

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Cash Warren ayrılık haberleri duyulmadan birkaç ay önce verdiği bir röportajda evliliklerinin “zor bir iş” olduğunu ama “kolları sıvadıklarını ve bunu becerdiklerini” söylemişti.

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Cicim ayları sona erdi, karı kocayken ‘ev arkadaşı’ oldular… 17 yıllık evlilik böyle bitti

BAŞTA HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIKTI... "ARTIK EV ARKADAŞI GİBİYİZ"

Jessica Alba ise yaşadığı süreç konusunda daha açık sözlüydü, üstelik o ayrıldığı eşinden çok daha önce, 2021 yılında evlilik hayatı için “İki buçuk yıl boyunca her şey güllük gülistanlık. Ama ondan sonra oda arkadaşı oluyorsunuz” diyerek aşklarının çoktan tükendiğinin ipucunu vermişti.

Hollywood’un birçok ünlü çiftin gibi Jessica Alba ve Cash Warren da setlerde tanışıp aşka düşmüştü.

Cicim ayları sona erdi, karı kocayken ‘ev arkadaşı’ oldular… 17 yıllık evlilik böyle bitti
Birbirlerini gördükleri ilk anda aşka düşen Alba ve Warren da birçok ünlü Hollywood çifti gibi bir film setinde tanışmıştı

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"BU ADAMI SANKİ EZELDEN BERİ TANIYORUM"

Fantastik Dörtlü bir süper kahraman filmiydi ama Alba ve Warren için bir aşk hikayesine dönüştü. Çift, Alba'nın Görünmez Kadın olarak da bilinen Sue Storm'u canlandırdığı ve Warren'ın yönetmen asistanı olarak çalıştığı 2004 yılında film setinde tanıştı.

Jessica Alba sette müstakbel kocasıyla tanıştıktan sonra en iyi arkadaşımı aramış ve “Bu adamla tanıştım ve sanki onu ezelden beri tanıyormuşum ve hayatımın geri kalanında da tanıyacakmışım gibi hissediyorum” demişti.

Cicim ayları sona erdi, karı kocayken ‘ev arkadaşı’ oldular… 17 yıllık evlilik böyle bitti
Jessica Alba evliliğini sürdürse de birkaç yıl önce "Başlarda her şey güllük gülistanlıktı ama bir yerden sonra ev arkadaşı gibi olmak kaçınılmaz" demişti

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YILDIRIM AŞKINA TUTULUP KOŞARAK EVLENMEYE GİTMİŞLERDİ

Yıllar içinde Hollywood’un ünlü yapımcılarından biri olacak olan Cash Warren da o günleri anlatırken “Onu görür görmez aşık oldum” diyerek anlatacaktı.

Kısa süre içinde sevgili olan Alba ve Warren 2008’de sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştirmişti. Karnı burnunda hamile olan Jessica Alba sevdiği adama şaka yollu “Hadi kalk gidip bugün evlenelim” demiş, çift öğle tatilinden önce yetiştikleri belediye binasından bir saat içinde evli olarak çıkmıştı.

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#Jessica Alba#Cash Warren#Ayrılan Ünlü Çiftler

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