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Cici Babam nerede çekildi? Cici Babam oyuncuları ve konusu

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Cici Babam nerede çekildi Cici Babam oyuncuları ve konusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 13:48

Onur Buldu'nun başrolünde yer aldığı Cici Babam filmi televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Film 2018 yılında vizyona girmişti. Televizyonların sinema kuşağında yer alan Cici Babam oyuncuları arasında tanıdık simalar var. Peki, Cici Babam filmi nerede çekildi? Cici Babam oyuncuları kimler? İşte Cici Babam konusu ve oyuncuları

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Aşk ve aile ilişkilerine dair komik bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyan “Cici Babam”, bir aile komedisi. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu’nun yaptığı Cici Babam filmi oyuncuları arasında Onur Buldu, Mahir İpek, Onur Atilla yer alıyor. Peki, Cici Babam nerede çekildi? Cici Babam oyuncuları ve konusu

CİCİ BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cici Babam filminin büyük bölümü Ege Bölgesi’nde çekildi. Film, Muğla’nın Köyceğiz başta olmak üzere çeşitli ilçelerinden görüntüleri içeriyor.

CİCİ BABAM KONUSU

Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.

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CİCİ BABAM OYUNCULARI

Cici Babam filmi oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Mahir İpek, Onur Atilla, Burak Topaloğlu, İrem Sak, Uğur Bilgin, Arif Erkin, Defne Yalnız, Kuvvet Yurdakul, Özgün Aydın, Aslı İnandık ve Derya Karadaş yer alıyor.

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