Cici Babam filmi nerede çekildi? İşte Cici Babam filmi oyuncuları ve konusu

Aşk ve aile ilişkilerine dair komik bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyan “Cici Babam”, bir aile komedisi. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu’nun yaptığı Cici Babam filminin oyuncu kadrosunda, Onur Buldu, Mahir İpek, Onur Atilla, Burak Topaloğlu, İrem Sak, Uğur Bilgin, Arif Erkin, Defne Yalnız, Kuvvet Yurdakul, Özgün Aydın, Aslı İnandık ve Derya Karadaş yer alıyor.



CİCİ BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Cici Babam filminin büyük bölümü Ege Bölgesi’nde çekildi. Film, Muğla’nın Köyceğiz başta olmak üzere çeşitli ilçelerinden görüntüleri içeriyor.



CİCİ BABAM KONUSU



Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.