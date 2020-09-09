Çiçero Filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Çiçero oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde birçok yabancı oyuncu da bulunuyor. İstanbul'da çekilen film, aksiyon sahneleriyle büyük beğeni topladı. Kostüm ve dekorları da çok başarılı olan Çiçero, yakın tarihimize ışık tutması açısından da önemli bir yapım. İzleyicilerin Behzat Ç. dizisinden tanıdığı Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu film, birçok uluslararası festivalde de gösterildi.

Çiçero Filminin Konusu Nedir?

Ilyas Bazna, 1. Dünya savaşında ailesini ve tüm sevdiklerini kaybetmiştir. Yıllar sonra Arnavutluk’tan Türkiye'ye gelen Bazna, İngiliz Büyükelçiliği'nde uşak olarak işe alınır. Kısa sürede elçilik binasında çalışan yüksek rütbeli kişilerin güvenini kazanır. 1939 yılında 2. Dünya Savaşı çıkar. Türkiye, tarafsızlığını ilan etse de İngiltere ve Almanya savaşa katılmıştır. Büyük elçilikte istediği her bilgiye kolayca ulaşan İlyas Bazna, elindeki bilgileri Alman Hükümeti'ne sızdırmaya başlar.

Yakalanmamak için Çiçero kod adını alır. Almanya bu esnada T4 uygulamasını başlatır. Bu uygulama ile birlikte engelli tüm çocuklar gaz odalarında ya da iğne ile uyutulacaktır. Bunun haberini alan Çiçero, Almanya'ya yanıltıcı istihbaratlar göndermeye başlar. Amacı başta çocuklar olmak üzere tüm sivillerin hayatını kurtarmaktır.

Çiçero Filminin Süresi Ne Kadar?

Filmi toplam süresi 126 dakikadır.

Çiçero Filminin Oyuncuları Kimler?

Erdal Beşikçioğlu

Burcu Biricik

Ertan Saban

Tamer Levent

Altan Erkekli

Mehmet Ulay

Cem Kurtoğlu

Mehmet Esen

Selen Öztürk

Çiğdem Selestik Onat

Murat Galipağaoğlu

Levent Ülgen

Sinem Süle

Açelya Özgan

Mehmet Ezel Özgün

Yahya Kemal Aydoğdu

Aylin Kılıçarslan

Tolga Canbeyli

Ufuk Kaplan

Mehmet Ezel Özgün

Eser Ali Yıldırım

Gerry George

Peter Cunningham

Jens Grund

Çiçero Filminin Yönetmeni Kimdir?

Çiçero filmi, usta yönetmen Serdar Akar tarafından çekildi. Yönetmen, Gemide, Barda, Kurtlar Vadisi: Irak ve Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filmleriyle da biliniyor. Çiçero, farklı türlerde filmler çeken Serdar Akar'ın casusluk temalı ilk filmidir.

Çiçero Filminin Yapımcısı Kimdir?

Çiçero filminin yapımcılığını beş isim üstlendi. Bu isimler, Mustafa Uslu, Ceren Doğrul, Fatih Dağlı, Evrim Sanal ve Erkan Gezginci'dir. Mustafa Uslu ve Ceren Doğrul, Türk İşi Dondurma ve Ayla filmlerinin de yapımcısıdır. Bu filmler de Çiçero gibi, tarihi - biyografik özellikler taşıyor. Gişe rekorları kıran Ayla filmi, Türkiye'de 5 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.

Çiçeo Filminin Senaristi Kimdir?

Filmin senaryosu Ali Can Yaraş, Meriç Aydın ve Gürkan Tanyaş tarafından yazıldı.

Çiçero Filminin Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Çiçero filminin toplam bütçesi 20 milyon liradır. Türkiye'de 440 salonda gösterime giren yapım 50 milyon liraya yakın hasılat elde etti.