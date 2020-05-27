Çiçek Abbas ne zaman ve nerede çekildi? Çiçek Abbas filminin oyuncuları kimdir?

Abbas, bir minibüste muavinlik yapan dürüst bir gençtir. Patronu Şakir ise kendi çıkarı için yaşayan bir adamdır. Şakir, Nazlı adlı bir kızla gönlünü eğlendirmektedir. Ama Nazlı dürüst bulduğu Abbas'a ilgi duymaya başlar. Zamanla Abbas da Nazlı'dan hoşlanır. Ancak Şakir bu durumu asla hazmedemez. İşte, Çiçek Abbas filmi hakkında tüm merak edilenler...

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Mekan seçimi için ilk aday Merter'di, ancak Sinan Çetin'in önerisi ile Alibeyköy seçilmiştir. Yavuz Turgul ve beraberinde Alibeyköy'e giden Çetin, burada halkın büyük ilgisi ile karşılaşmışlar ve çevre şartları nedeniyle film çekimi için orasını uygun görmüşlerdir.

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı ve 1982 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi senaryo" ödülünü alan Çiçek Abbas'da; İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda, Pembe Mutlu ve Ahmet Mekin rol almıştı.

FİLMİN KONUSU

Çiçek Abbas (İlyas Salman), Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve aşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla (Pembe Mutlu) evlenmektir.

Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar. Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar. Şakir bunu hazmedemez ve Abbas'ın minibüsünün tekerleklerini ve motorunu çalar. Zor duruma düşen Abbas borcunu ödeyemez ve minibüse mahallenin tefecisi el koyar.

Şakir Abbas'ın aşık olduğu kızla evlenmek için zorla bastırır ve babası (İhsan Yüce), ekonomik durumu daha iyi olduğu için kızını ona verir. Nikâh günü Şakir'in kız kardeşi (Ayşen Gruda) Abbas'a yardım eder ve Abbas sevdiği kızı nikâh masasından kaçırır.