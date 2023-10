Chris de Burgh: Hâlâ yaşıyorum şarkı söylüyorum

Haberin Devamı

DÜNYA müzik listelerinde 1 numara olan şarkılarıyla son 50 yılın en önemli müzisyenlerinden biri olarak gösterilen Chris de Burgh, İstanbul’da sevenleriyle buluştu.



Aşk şarkılarının efsanevi bestecisi, önceki gece Vigor Sanat organizasyonuyla Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium’da sahneye çıktı. Dinleyicilerini Türkçe selamlayan Chris de Burgh, şöyle konuştu:



“Yeniden İstanbul’da ve Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Ülkenizde birçok güzel anım var. Sadece İstanbul’da değil, İzmir, Antalya ve Efes’te de bulundum. Bu gece buraya eminim kafanızda üç soruyla geldiniz. Bir; hâlâ yaşıyor mu? İki; hâlâ şarkı söyleyebiliyor mu? Üç; İstanbul’da olmaktan mutlu mu? Bugün bu muhteşem seyircinin karşısında olduğum için çok mutluyum, sizi özledim.” Geceye “Missing You” ile başlayan Chris de Burgh, sahnede zaman zaman gitar çalıp piyanonun başına da oturdu.



KIRMIZILI KADINLA SAHNEDE



2 saat süren konserinde hit eserlerini seslendiren sanatçı, yıllar önce mülteciler için yazdığı “Cry No More”u da Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail savaşlarından etkilenenler için söyledi. Sıra “Lady in Red”e geldiğinde, Chris de Burgh sahneye Şevval Sam’ı davet etti. Sam ilk olarak “Gül Güzeli”ni seslendirdi. Tarık Ediz imzalı kırmızı bir elbise giyen güzel şarkıcı, ardından “Lady in Red”de dünyaca ünlü sanatçıyla düet yaptı. Burgh, konser bitiminde ayakta alkışlandı ve “En kısa sürede yeniden buluşmak üzere” diyerek sahneden ayrıldı.

En özel an

Şevval Sam, konserden fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak mutluluğunu şöyle dile getirdi: “Dün gece hayatımın en güzel, en heyecanlı, en mutlu, en özel deneyimlerinden birini yaşadım. Gençliğimizin tozunu, hikâyelerimize eşlik eden kahramanlardan biriyle üstelik şarkının içinden çıkmışçasına ‘Lady in Red’ olarak ve kahramanın kendisiyle aynı sahneyi paylaşarak almak, benim için bu hayatta yaşanabilecek en özel anlardan biriydi. Buna vesile olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.”