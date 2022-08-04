Chloe Loughnan: Bu teklif beni çok heyecanlandırdı

◊ “Magazin D” programından sunuculuk teklifi geldiğinde neler hissettiniz?
- Uzun zamandır Türkiye’ye dönmeyi planlıyordum. Böyle bir teklifin gelmesi beni çok heyecanlandırdı. “Magazin D” sunuculuğu gerçekten tam bana göre bir proje oldu.
◊ Magazinle aranız nasıl? Siz daha önce “Magazin D”yi izliyor muydunuz?
- Türkiye’den uzaktayken bazen Türkiye’yi özlüyorum ve “Magazin D” açıp izleyince mutlu oluyorum.
SUNUCULUK HEP OLACAK
◊ Sunuculuk, kariyerinizin neresinde yer alıyor?
- Daha önce birkaç program yaptım zaten. O programları yaparken de çok istekli ve hevesliydim. Kariyerimde sunuculuk hep olacak.
◊ Kamera karşısında heyecanlanır mısınız?
- Tabii ki her program öncesinde adrenalin salgılanıyor. Bu heyecan hiç bitmez ve bitmesin de...
◊ Magazin haberlerini hangi mecralardan takip edersiniz?
- Genel olarak sosyal medyadan takip ediyorum.
OYUNCULUKTAN KEYİF ALIYORUM
◊ Her daim bakımlı, güzel ve fit görünüyorsunuz. Bunu neye borçlusunuz?
- Pek özel bir şey yapmıyorum. Her kadın gibi vücudum dönemsel olarak şekil değiştiriyor. Bazen sağlıklı besleniyorum, bazen de canım ne istiyorsa onu yiyorum.
◊ İlerleyen zamanlarda dizi veya sinema sektöründe sizi görür müyüz? Bu yönde bir isteğiniz veya ilginiz var mı?
- Pandemiden önce bir filmde rol aldım. Birkaç klipte de oynadım Çok da keyif alıyorum oyunculuktan. İlgim hep vardı zaten.
BİZİ TAKİP EDİN
◊ Son olarak buradan sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz?
- Hafta sonları artık Kanal D ekranındayım. Bizi takip etmeyi unutmayın.