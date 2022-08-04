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Chloe Loughnan: Bu teklif beni çok heyecanlandırdı

#Chloe Loughnan#Magazin D#Kanal D
Chloe Loughnan: Bu teklif beni çok heyecanlandırdı

Bir süre önce ülkesi İrlanda’ya dönen Chloe Loughnan, Kanal D’de yayınlanan “Magazin D” programını sunması için teklif alınca yeniden Türkiye’ye geldi. Ünlü modelle yaşadığı heyecanı konuştuk.

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Magazin D” programından sunuculuk teklifi geldiğinde neler hissettiniz?

- Uzun zamandır Türkiye’ye dönmeyi planlıyordum. Böyle bir teklifin gelmesi beni çok heyecanlandırdı. “Magazin D” sunuculuğu gerçekten tam bana göre bir proje oldu.

Magazinle aranız nasıl? Siz daha önce “Magazin D”yi izliyor muydunuz?

- Türkiye’den uzaktayken bazen Türkiye’yi özlüyorum ve “Magazin D” açıp izleyince mutlu oluyorum.

SUNUCULUK HEP OLACAK

Sunuculuk, kariyerinizin neresinde yer alıyor?

- Daha önce birkaç program yaptım zaten. O programları yaparken de çok istekli ve hevesliydim. Kariyerimde sunuculuk hep olacak.

Kamera karşısında heyecanlanır mısınız?

- Tabii ki her program öncesinde adrenalin salgılanıyor. Bu heyecan hiç bitmez ve bitmesin de...

Magazin haberlerini hangi mecralardan takip edersiniz?

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- Genel olarak sosyal medyadan takip ediyorum.

Chloe Loughnan: Bu teklif beni çok heyecanlandırdı

OYUNCULUKTAN KEYİF ALIYORUM

Her daim bakımlı, güzel ve fit görünüyorsunuz. Bunu neye borçlusunuz?

- Pek özel bir şey yapmıyorum. Her kadın gibi vücudum dönemsel olarak şekil değiştiriyor. Bazen sağlıklı besleniyorum, bazen de canım ne istiyorsa onu yiyorum.

İlerleyen zamanlarda dizi veya sinema sektöründe sizi görür müyüz? Bu yönde bir isteğiniz veya ilginiz var mı?

- Pandemiden önce bir filmde rol aldım. Birkaç klipte de oynadım Çok da keyif alıyorum oyunculuktan. İlgim hep vardı zaten.

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◊ Son olarak buradan sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz?
- Hafta sonları artık Kanal D ekranındayım. Bizi takip etmeyi unutmayın.

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#Chloe Loughnan#Magazin D#Kanal D

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