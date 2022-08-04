Chloe Loughnan: Bu teklif beni çok heyecanlandırdı

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◊ “Magazin D” programından sunuculuk teklifi geldiğinde neler hissettiniz?

- Uzun zamandır Türkiye’ye dönmeyi planlıyordum. Böyle bir teklifin gelmesi beni çok heyecanlandırdı. “Magazin D” sunuculuğu gerçekten tam bana göre bir proje oldu.

◊ Magazinle aranız nasıl? Siz daha önce “Magazin D”yi izliyor muydunuz?

- Türkiye’den uzaktayken bazen Türkiye’yi özlüyorum ve “Magazin D” açıp izleyince mutlu oluyorum.

SUNUCULUK HEP OLACAK

◊ Sunuculuk, kariyerinizin neresinde yer alıyor?

- Daha önce birkaç program yaptım zaten. O programları yaparken de çok istekli ve hevesliydim. Kariyerimde sunuculuk hep olacak.

◊ Kamera karşısında heyecanlanır mısınız?

- Tabii ki her program öncesinde adrenalin salgılanıyor. Bu heyecan hiç bitmez ve bitmesin de...

◊ Magazin haberlerini hangi mecralardan takip edersiniz?

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- Genel olarak sosyal medyadan takip ediyorum.

OYUNCULUKTAN KEYİF ALIYORUM

◊ Her daim bakımlı, güzel ve fit görünüyorsunuz. Bunu neye borçlusunuz?

- Pek özel bir şey yapmıyorum. Her kadın gibi vücudum dönemsel olarak şekil değiştiriyor. Bazen sağlıklı besleniyorum, bazen de canım ne istiyorsa onu yiyorum.

◊ İlerleyen zamanlarda dizi veya sinema sektöründe sizi görür müyüz? Bu yönde bir isteğiniz veya ilginiz var mı?

- Pandemiden önce bir filmde rol aldım. Birkaç klipte de oynadım Çok da keyif alıyorum oyunculuktan. İlgim hep vardı zaten.

BİZİ TAKİP EDİN

◊ Son olarak buradan sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz?

- Hafta sonları artık Kanal D ekranındayım. Bizi takip etmeyi unutmayın.