Cheese İn The Trap dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Cheese İn The Trap oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Cheese İn The Trap dizi sektörüne oldukça hızlı bir giriş yapmıştır. Oyuncu kadrosu ile de beğenileri toplamıştır. Dizi bir webtoon uyarlamasıdır.

Cheese İn The Trap Dizisinin Konusu Nedir?

Hong Seol isimli genç oldukça güzeldir ve üniversiteye devam etmektedir. Yoo Jung ise bir üst sınıfta okumaktadır. Oldukça yakışıklı ve karizmatik bir gençtir. Hong Seol ailesinin durumu olmadığı için okuldan sonra yarı zamanlı işlerde çalışır.

İlk başlarda Hong Seol ile Yoo Jung ikilisinin aşkları masal gibi başlar. Fakat daha sonra Hong Seol aslında sevdiği gencin hiç de düşündüğü gibi biri olmadığını anlayacaktır. İlişkilerinin ilerleyen dönemlerinde Yong Jung'un karanlık karakteri daha baskın bir hal alacaktır

Cheese İn The Trap Kaç Bölüm ve Sezon?

Dizi 2016 yılında izleyenleri ile buluşmuştur. 1 sezon yayınlanmıştır. Dizi 16 bölüm sürmüştür. Dizi romantik, dram, komedi ve gençlik türlerinde yayınlanmıştır.

Cheese İn The Trap Oyuncuları

Yoo Jung dizinin ana karakterlerinden biridir. Taerang Grup isimli Kore'nin en ünlü müzik grubunun ise tek varisidir. Üniversite de işletme bölümünde okuyor. Derslerinde oldukça başarılıdır. Bunun yanında gizemli bir karakteri de bulunmaktadır. Hong Seol'un üst döneminde okumaktadır.

Hong Seol dizinin genç ve güzel karakteridir. Ailesinin durumu pek iyi olmadığı için birden fazla part time işte çalışmaktadır. Yong Jung'un bir alt sınıfında öğrenim görmektedir. Derslerinde oldukça başarılıdır. Her zaman iyi notlar almaktadır. Bu sebeple de okuduğu okulda bursludur. Hong Seol yaşamını devam ettirebilmek için çalışmak zorunda olan bir karakterdir. Yoo Jung'a aşık olur ve karmaşık olaylar yaşanmaya başlar.

Baek İn Ho, Yoo Jung'un önceden en iyi arkadaşıydı. İyi bir piyanisttir. Aynı zamanda çok yönlü bir çocuktur. Ancak bir gün çok kötü bir şekilde dayak yer ve eli kırılır. O günden sonra da çok sevdiği piyanoya veda etmek zorunda kalır. Bu durum için ise Yoo Jung'u suçlar. Yoo Jung ile artık azılı düşmanlardır. Bu karakterde zamanla Hong Seol'e aşık olur.

Kwon Eun Tak ile Jang Bo-Ra sevgilidir. Bu ikisi Hong Seol'un yakın arkadaşlarıdır.

Cheese İn The Trap Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmenliğini Coffee Prince'den de tanıdığımız Lee Yong Joong yapmaktadır. Yönetmenden dizinin finalini kendilerinin yapması istenmiştir. Fakat Lee Yong Joong orijinal senaryoya sadık kalmıştır.

Cheese İn The Trap Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcılığını TvN yapmaktadır. Dizi webtoondan uyarlanmıştır.

Cheese İn The Trap Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini Soon Ggi ve Kim Nam Hee yapmıştır. Dizi ilk bölümünden bu yana oldukça sevilmiştir.