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Chaplin sahnede

Güncelleme Tarihi:

#Charlie Chaplin#Aybüke Pusat#27 Mayıs
Chaplin sahnede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 09:18

Yarattığı ‘Şarlo’ karakteriyle özdeşleşen beyazperdenin efsanevi yıldızı Charlie Chaplin’in hayatı Türkiye’de ilk kez sahneye taşınıyor.

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27 MAYIS’TA PERDE AÇIYOR

Londra’nın yoksul mahallelerinden çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen Charlie Chaplin’in hayatı, Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesinde. Müzikli tiyatro oyunu “Charlie Chaplin”, 27 Mayıs’ta Zorlu PSM’de perde açacak.

Chaplin sahnede

Aybüke Pusat

ÖZGÜR DANIEL FOSTER CANLANDIRACAK

İngiliz komedyen Charlie Chaplin’i Özgür Daniel Foster’ın canlandırdığı dev prodüksiyonda ayrıca Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran ve Murat Danacı da seyirci karşısına çıkacak.

Chaplin sahnede
Oyunun başrolünü Özgür Daniel Foster üstlendi.

 

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#Charlie Chaplin#Aybüke Pusat#27 Mayıs

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