Chaplin sahnede

Haberin Devamı

27 MAYIS’TA PERDE AÇIYOR

Londra’nın yoksul mahallelerinden çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen Charlie Chaplin’in hayatı, Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesinde. Müzikli tiyatro oyunu “Charlie Chaplin”, 27 Mayıs’ta Zorlu PSM’de perde açacak.

Aybüke Pusat

ÖZGÜR DANIEL FOSTER CANLANDIRACAK

İngiliz komedyen Charlie Chaplin’i Özgür Daniel Foster’ın canlandırdığı dev prodüksiyonda ayrıca Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran ve Murat Danacı da seyirci karşısına çıkacak.

Oyunun başrolünü Özgür Daniel Foster üstlendi.