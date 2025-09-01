Cezmi Baskın: Taciz iddiasına dava açacağım

Haberin Devamı

Fazilet Onat, 2014 yılında oyuncunun tacizine uğradığını öne sürdü: “Beni ‘Bizum Hoca’ filminin Ankara galasında, gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp tacizin boyutunu artırmıştır.”

Baskın ise iddiayı yalanladı: “Böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan ‘iddiayı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını, ancak Trabzon’da yapılan ilk galada aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını’ öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş. En kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağım.”