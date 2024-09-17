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Cezası ertelenmedi... Deniz Akkaya kızını yaraladı 5 ay hapse çarptırıldı!

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#Deniz Akkaya#Efe Önbilgin#Hapis
Cezası ertelenmedi... Deniz Akkaya kızını yaraladı 5 ay hapse çarptırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 08:53

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’den olan 15 yaşındaki kızı A.Ö.’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski manken Deniz Akkaya, geçen mayıs ayında 15 yaşındaki kızı A.Ö. tarafından darp edilip, evinin balkonuna kapatıldığını iddia etmişti. Bu olayın ardından devlet korumasına alınan A.Ö. ifadesinde annesinin termosla kendisine vurduğunu belirtmiş ve Akkaya hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma aşamasında ifade veren Akkaya, “Aramızda her anne-kız arasındaki tartışma yaşanmış olabilir. Kesinlikle kızıma karşı hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim” demişti.

KASTEN YARALAMA SUÇU

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Akkaya hakkında, ‘Alt soya karşı kasten yaralama’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İddianamede, Akkaya’nın silahtan sayılan, içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı mağdur çocuk A.Ö.’ye fırlattığı, tekme ve tokat atıp boğazını sıkarak yaraladığı öne sürülmüştü.

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Cezası ertelenmedi... Deniz Akkaya kızını yaraladı 5 ay hapse çarptırıldı


CEZASI ERTELENMEDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 4 aydır devam eden davada mahkeme, Akkaya’yı ‘Alt soya karşı kasten yaralama’ suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.

Akkaya’nın suçu işlediğinin sabit olması, daha önce de başka bir suçtan sabıkasının bulunması ve suça meyilli kişiliğini göz önünde bulunduran mahkeme, bu cezasını ertelemedi.

Cezası ertelenmedi... Deniz Akkaya kızını yaraladı 5 ay hapse çarptırıldı

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#Deniz Akkaya#Efe Önbilgin#Hapis

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