Çeyrek asırda aşk mı kalır hiç! Sanki yangına körükle gitti... Demek ki artık onu karısı gibi görmüyor

Üstelik bazen bu söylentiler doğru da çıkar... Genellikle bunun bir adım öncesinde ünlü çiftler, aslında ne kadar da mutlu olduklarını sergileme ihtiyacı duyarlar... Sonrasında da ayrılık açıklaması gelir...

Aslına bakılırsa epeydir Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas hakkında da benzer bir beklenti var...

Elbette 2000 yılında evlenen ünlü çift, neyin ne olduğunu herkesten iyi kendileri bilir. Ama diğer yandan "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" deyişi de kimsenin aklından çıkmıyor.

Çift, 2000 yılında gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Catherine Zeta Jones uğruna ilk karısı Diandra'dan boşanan üstelik ona servet değerinde bir tazminat ödeyen Michael Douglas, kendisinden 25 yaş genç olan ikinci karısı ile 2000 yılında hayatını birleştirdi.

O zamandan bu yana biri kız diğeri erkek iki çocukları oldu. Çocukların ikisi de artık 20'li yaşlarda ve yuvadan uçtular.

BOŞANMA SÖYLENTİLERİ BİTMEK BİLMİYOR

Bütün bunlar olup biterken Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas hakkında ayrılık söylentileri de bitmek bilmiyor.

Üstelik, Michael Douglas'ın son adımı, bir süredir yatışmış olan söylentileri de alevlendirdi... Bir başka deyişle Douglas, yangına körükle gitti!

Hayranlarının bildiği gibi ünlü çift, çok ilginç bir tesadüf eseri aynı doğum gününü paylaşıyor... İkisi de 25 Eylül doğumlu. Elbette aralarında yıl farkı var.

Catherine Zeta Jones, 25 Eylül 1969 doğumlu. Michael Douglas da 25 Eylül 1944 günü dünyaya gözlerini açtı.

Ünlü çift bu özel günü de hem evlerinde aile üyeleri ve dostlarıyla hem de sosyal medya sayfalarında yaptıkları paylaşımlarla kutluyor.





ÖYLE BİR KELİME YAZDI Kİ HERKES DİKKAT KESİLDİ

Bu gelenek, bu yıl da değişmedi. Ünlü çift, yine birbirlerinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı.

Catherine Zeta Jones, kocasıyla çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı... Yanına da "İyi ki doğdun Michael.. Bu özel günü seninle paylaşmak hayatta bir kez olur" diye yazdı.

Michael Douglas ise haklarındaki ayrılık söylentilerini alevlendiren bir kelime kullandı paylaşımında "Doğum günü kız kardeşime" diye başladı satırlarına Douglas...

Sonra da "Seninle birlikte bir yılı daha kutlamak ne kadar büyük mutluluk" diye yazdı.

İşte Douglas'ın karısına "doğum günü kız kardeşim" diye hitap etmesi bazı hayranları arasında çiftin evliliğinin iyi gitmediği iddialarını alevlendirdi.

'İNSAN KARISINA NİYE KIZ KARDEŞİM DER Kİ!' Birçok kişi "İnsanın karısına 'kız kardeşim' ifadesiyle hitap etmesi tuhaf" yorumunu yaptı. Bu yorumlara bakılırsa Douglas'ın bu paylaşımı karısı Catherine Zeta Jones ile evliliğinin söylendiği gibi iyi gitmediğinin bir kanıtı. Deneyimli oyuncunun karısına "kız kardeşim" demesi "yangına benzin dökmek" olarak nitelendirildi.





BİRİ 56 DİĞERİ 81 YAŞINDA

Aslına bakılırsa Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas çok uzun zamandır evliliklerinin iyi gitmediği söylentilerle gündemde.

Çiftin epeydir ayrı hayatlar yaşadığı bile söyleniyor. Bu iddialara göre ünlü çiftin arasındaki yaş farkı artık kendini iyice göstermeye başladı. 56 yaşındaki Zeta Jones ile 81 yaşındaki Douglas, artık eskisi kadar iyi anlaşan bir çift değil.

Bunun en çarpıcı nedenlerinden biri de Douglas'ın artık yarı emekli olması.

Heat World UK'e konuşan bir kaynak "Bu durum hem Catherine hem de Michael için epey zorlu. Çünkü evlilikleri onlar birbirlerine kişisel alan bıraktıkları kadarıyla başarılı oluyordu. İşleri gereği birbirlerinden uzakta olmak yuvalarını ayakta tutuyordu" dedi.

Kocasından 25 yaş daha genç olan Catherine Zeta Jones'un daha fazla kişisel alana ihtiyaç duyduğunu belirten bu kaynak "Ama artık Michael emekli olduğuna göre sürekli Catherine'in etrafında olacak. Hatta kimi zaman onun kendisine bakmasına ihtiyaç duyacak. Bu da zaten inişli ve çıkışlı olan ilişkilerini daha da zora sokacak" diye sürdürdü yorumunu.

Bu kaynaklara göre Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, evlenirken aralarındaki 25 yaş farkın bir gün bu noktaya geleceğini tahmin ediyorlardı elbette. Ama şimdi bununla yüzleşmek ikisi için de kolay olmayacak.

O ARTIK YARE EMEKLİ: Oyunculuk bayrağını babası Kirk Douglas'tan devralan Michael Douglas aslında resmen emekli olmuş değil. Ama söyledikleri aslında oyunculuğa veda ettiğini gösteriyor. Çekya'da düzenlenen Karlovy Vary Film Festivali'ne konuk olan Douglas orada 60 yılını mesleğe verdiğini belirtip sette ölmek istemediğini söyledi. Oyuncu "Hollywood'a geri dönmeye gerçekten niyetim yok. Özel bir şey gelirse oyunculuk yaparım. Yoksa geri dönmem" sözleriyle artık hayatını istediği gibi yaşayacağının da işaretini vermişti.





YAŞ FARKI ARTIK ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Konuşulanlara göre ünlü çiftin evliliği ciddi bir sarsıntı geçiriyor. Elbette başka ayrıntılar da var ama bunun asıl nedeni Douglas ile Zeta Jones arasındaki 25 yaş farkın artık iyice kendini göstermeye başlaması.

Michael Douglas artık 80 yaşına geldiği için evinde daha fazla oturmak istiyor. Ama henüz 55 yaşında olan Catherine Zeta Jones ise dünyayı gezme peşinde. Hatta iddialara göre yanında kocası olmadan kendini daha iyi hissediyor.



Artık 80 yılı deviren Michael Douglas, evinden daha az çıkmayı, işini de keyfine göre sürdürmeyi tercih ediyor.

Catherine Zeta Jones ise onun tam tersine daha fazla film çekmek, golf oynamak, dünyayı daha çok gezmek istiyor. Bu durum da ünlü çiftin arasında bazı anlaşmazlıklara yol açıyor. Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Catherine artık Michael için bir eşten çok bir bakıcıya dönüştü. Bu durum da onu evliliği konusunda hüsrana uğratıyor" dedi.