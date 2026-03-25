Çeyrek asır önce mutluluğu onda buldu, dört elle sarıldı: 62 yaş 36'dan biraz farklı... Ama iyi ki doğdun, seni her yıl daha çok seviyorum!

Eşine az rastlanır bebeksi güzelliğiyle sinemaya damgasını vuran Brooke Shields da işte bunlardan biri... Neyse ki o aradığı mutluluğu ikinci evliliğinde buldu.

Döneminin tenis yıldızı Andre Agassi ile 1997 ve 1999 arasında evli kalan Shields'in o ilk yuvası kısa ömürlü oldu.



Ama sonra Chris Henchy ile bundan çeyrek asır önce bir yuva kurdu ki aradığı her şeyi o çatının altında buldu. İki kızlarını birlikte büyüttüler... Acısıyla, tatlısıyla bir hayatı paylaşıyorlar.

KOCASININ YENİ YAŞINI KUTLADI

Bugün artık 60 yaşında olan Brooke Shields'ın 'her şeyi' o klasik deyimle söylersek Chris Henchy…



Güzel oyuncu, 2001 yılından bu yana evli olduğu kocasının yeni yaşını mutlu yuvasında kutlamakla kalmadı, sosyal medyadan da ona iyi dileklerini gözler önüne serdi.



Brooke Shields, 62 yaşına gelen kocası Chris Henchy'nin yeni yaşını kutladı. Geçmişten bugüne uzanan bir dizi fotoğraf eşliğinde yaptığı paylaşıma "İyi ki doğdun Henchy… 62 yaş, 36'dan biraz farklı. Ama seni her yıl daha çok seviyorum" mesajı eşlik etti.



Brooke Shields'in bu paylaşımına takipçilerinden de bir dizi kutlama yorumu geldi takipçilerinden.



Şöyle bir geçmişe dönüp bakarsak, Brooke Shields ile Chris Henchy'nin tanışıp evlenmelerinin, insanı gülümseten ve kalbini sıcacık duygularla dolduran romantik komedi filmlerine benzediğini de görürüz.



Bundan yıllar önce farklı projeler için bulundukları stüdyolarda tanışan Shields ile Henchy, mutlu yuvalarını, 25 yıldır ayakta tutuyor.

TANIŞTIKLARINDA İLK EVLİLİĞİ YENİ BİTMİŞTİ

Brooke Shields ile Chris Henchy, ilk kez 1999 yılında bir stüdyoda karşılaştılar. O sırada Shields rol aldığı Suddenly Susan adlı komedi için kamera karşısına geçiyordu. Henchy ise başka bir TV şovunun senaryo yazarı olarak oradaydı.

O ilk karşılaşmada neler olduğunu Brooke Shields Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression adlı kitabında şöyle satırlara döktü: "Onunla konuştuk ve beni çok güldürdü. O gittiğinde adını bile öğrenmemiştim."



Ama yine de Shields, bu eğlenceli sohbeti yaptığı genç adamdan öylesine etkilendi ki daha o gece bir arkadaşını arayıp "Kendime bir adam buldum" dedi.



Aslına bakılırsa Brooke Shields, o sırada herhangi biriyle flört etmeyi aklından bile geçirmiyordu. Çünkü ilk eşi Andre Agassi'den daha yeni ayrılmıştı.

ONU TANIDIKÇA FİKRİ DEĞİŞTİ

Ama sonra o gün stüdyoda tanışıp sohbet ettiği ve tabii ki sonradan adını da öğrendiği Henchy ile tanışıklığı ilerledikçe bu konudaki fikri de değişti.



"O kadar düşünceli ve eğlenceliydi ki ona vurulmuştum" diye hislerini yıllar sonra anlattı Brooke Shields.

Zaten o ilk dönemde Brooke ile Chris arkadaş olarak görüşüyorlar ve gayet iyi vakit geçiriyorlardı.



Shields kitabında o dönemi şöyle anlatmıştı: "Benim durumumu biliyordu. Hiçbir baskı yoktu. Biz bir süre sadece arkadaş olarak kaldık. Sonunda fark ettim ki aramızda bir şeyler oluyor. Bunu daha fazla yok sayamazdım. Sonunda flört etmeye başladık."

AYRILDI AMA ONSUZ YAŞAYAMAYACAĞINI ANLADI

Bu süreçte ünlü çift kısa bir ayrılık süreci yaşadı. Bunu isteyen de Shields'in ta kendisi oldu. Ama sonra Chris Henchy olmaDan yaşayamayacağını anladı. Sonunda tekrar bir araya geldiler.

Güzel oyuncu bir röportajında o ayrılık dönemini de Shields şu satırlarla anlatmıştı: "Onu kaybetmek istemiyordum. İlişkimi sürdürmek istediğimi fark ettim. "



Flört etmeye başladıktan bir süre sonra nişanlandılar... Evlilik teklifi de Meksika'da geldi.



Shields ile Henchy, 2000 yılında evlendiler. 2003 yılında ilk kızları Rowan dünyaya geldi. Ondan üç yıl sonra da küçük kızları Grier aralarına katıldı.

HUZURU İKİNCİ EVLİLİĞİNDE BULDU: Daha bebekken bir reklam filminde rol alarak kariyerine başlayan ardından da çocuk yaşta oynadığı Pretty Baby (Güzel Bebek) Blue Lagoon (Mavi Göl) Endless Love (Sonsuz Aşk) gibi yapımlarla 80'li yıllarda zirveye yerleşen Shields, mutluluğu ikinci evliliğinde buldu.





Ünlü oyuncunun mutlu evliliğinden artık boyu kendisine yetişen iki kızı bulunuyor.





Daha küçücük bir bebekken, annesinin girişimiyle bir reklam filminde rol alan Brooke Shields, çocuk yaşta Pretty Baby ile bir anda yıldız oldu. Sonrasında da filmleri kadar eşine az rastlanır güzelliğiyle de tanındı.