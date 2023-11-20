Ceylin yıllardır sakladığı sırrını Ilgaz'la paylaştı! Yekta kimi koruyor?

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Cumhuriyet savcılığı görevini bırakan Ceylin, eşine istifa ettiğini söyledi. Kızına kavuşmak için yasa dışı yollara başvuran Ceylin, bu kararıyla Ilgaz’ın öfkesini dindirdi.

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CEYLİN’İN SIRRI NE?



Yaptığı hataları tek tek Ilgaz’a anlatan Ceylin geçmişte yaşadığı bir sırrı da paylaştı.

Dizide Ceylin’in üniversite yıllarına yer verildi. Yekta’nın oğlu Engin ile sınıf arkadaşı olan Ceylin, Tülin adında hamile arkadaşının hikayesiyle ekrana yansıdı.

Evlilik dışı çocuk dünyaya getiren Tülin bebeği doğurup Ceylin ve Engin’e bırakıp kaçtı. İkili bebeği Yekta’nın evine götürdü.

Yekta da bebeği bakmaları için bir aile teslim etti.

Okulda Tülin’i arayan Ceylin kampüs girişinde önüne düşen cesetle neye uğradığını şaşırdı.

Olay yerine gelen Eren ve Ilgaz Savcı herkesin ifadesinin alınmasını istedi. Cinayetin detaylarını bilen Ceylin ve Engin kaçarak oradan uzaklaştı. Ölen kişinin arkadaşları Tülin’in yasak aşkı Servet Konmant olduğu ortaya çıktı. Tülin de cinayeti kabul etti. Yıllar sonra Ilgaz’a olanları anlatan Ceylin, Tülin ve çocuğunu bir araya getirmek istediğini söyledi.



OSMAN ÇARESİZ KALDI



Ortağı Can’ın öldürülmesi Osman’ı paniğe sürükledi. Üzerinde kan olan gömleği havalandırmaya saklayan Osman ne yapacağını bilemedi. Parasını isteyen Cellat Kadir, Osman ve Yekta’ya kısa bir süre verdi.

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Savcılığı bırakan Ceylin kızı Mercan ile geziye çıktı. Ceylin kızını eskiden avukatlık yaptığı iş yerine götürdü. Yekta ile Tülin hakkında konuşan Ceylin bebeğin nerede olduğunu sordu. Yekta da bebeği verdiği aileyi hatırlamadığını söyledi.

Osman ve Çınar, Yekta’yı ziyaret etti. Osman, parayı Cellat Kadir’e nasıl ödeyeceklerini sordu. Yekta da sorumluluk kabul etmediğini söyledi. Yekta, Ceylin’e iş teklifinde bulundu. Ceylin de teklifi kabul etti.



EFE SAVCI’DAN TUĞÇE’YE YAKIN İLGİ

Eski bir dosyayı bulmak için arşiv odasına giden Tuğçe, Efe Savcı ile karşılaştı. Efe Savcı, Tuğçe’ye yardım etti. İkili daha sonra birlikte yemek yedi.

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SETTE ÖLEN OYUNCU ILGAZ’I HAREKETE GEÇİRDİ

Kızını bulduktan sonra göreve başlayan Savcı Ilgaz, yeni bir dosyanın soruşturmasına başladı. Dizi setinde gerçekleşen bir kazanın peşine düşen ekip incelemelerde bulundu.

Senaryo gereği canına kıyan oyuncunun vurulma anı ekrana yansıtıldı. Setin yönetmeni dizide kurusıkı tabancalar kullandığını gerçek silahın nereden geldiğini bilmediklerini söyledi. Ilgaz, oyuncunun öldürüldüğünden şüphelendi. Dizi ekibi sorguya alındı.

YEKTA’DAN TERS KÖŞE

Filmin yapımcısı Poyraz, Laçin’den yardım istedi. Laçin de hemen Yekta’nın yanına koştu. Eski eşinin Poyraz’la aşk yaşadığını düşünen Yekta yine de avukatlığını yapacağını söyledi. Yekta sözünü tutmayıp, ölen oyuncunun babasının avukatlığını üstlendi.

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OSMAN ŞİRKETİN MALLARINI SATTI

Şirketin mallarını satmak için ortağı Can’ın vekaletini almaya çalışan Osman, Çınar ile birlikte işe koyuldu. Resmi belge arayan ikili Can’ın evine gitti ve pasaportunu buldu.

Cellat Kadir, Can’ı vurduğu silahı Osman’ın evine gönderdi. Panikleyen Osman, Çınar’la beraber silahı denize attı.

OKLAR YAPIMCININ ÜSTÜNDE

Oyuncu cinayetinde oklar dizinin yapımcısına çevrildi. Yapımcı, oyuncu Onur’u diziden bilerek çıkardığını itiraf etti ama cinayetle ilgisi olmadığını söyledi.,

YEKTA NEYİ SAKLIYOR?

Tülin’in adresini bulan Ilgaz, Ceylin’e verdi. Tülin’in çalıştığı markete giden Ceylin arkadaşıyla sohbet etti.

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‘Kızını merak etmiyor musun’ diye sordu. Tülin de ‘Yekta bana kızımın öldüğünü söyledi’ dedi. Ceylin yaşananları anlamaya çalışırkenbebeğinin ölmediğini öğrenen Tülin, fenalaşıp baygınlık geçirdi.