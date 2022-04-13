Ceylin yaşadığı hayal kırıklığı ile gözyaşlarına boğuluyor...Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı…

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Sezonun gündemden düşmeyen dizisi ‘Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında izleyenler Ceylin’in başta Ilgaz olmak üzere, Eren ve Pars’a karşı duyduğu hayal kırıklığına tanıklık ediyor. Ceylin gördüğü manzara karşısında Ilgaz’ı dinlemeden polislere haber verirken Ilgaz’ın Çınar’a öfkesini kustuğu anlar, seyirciyi derinden etkiliyor. Bu anları uzaktan izleyen Yekta zaferinin keyfini çıkartırken Ceylin Pars’a isyan ediyor. Pars’ın sessizliği ise yaşanılan çaresizliği gözler önüne seriyor. ‘Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında Ceylin ile Ilgaz’ın ilk tanışma anlarının da gösterilmesi yeni bölüm heyecanını ikiye katlıyor.



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‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!