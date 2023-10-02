Ceylin ve Ilgaz'ın zor anları... Mercan'ı kim kaçırdı?

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Ilgaz, Ceylin’e avukat Nil’i neden sorguya aldırmak istediğini sordu. İkilinin kavgasına Elif şahit oldu.

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Başsavcıyı arayan Ilgaz, Ceylin’in, avukat Nil’den şüphelendiğini, kardeşi Çınar’ın nişan töreninde avukatı aldırmak istediğini söyledi. Başsavcı da ‘kararı Ilgaz versin’ sözleriyle tartışmayı bitirdi.

Tören alanına dönen Ilgaz, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip ortamı sakinleştirdi. Nil’e bilgi veren Ilgaz, törenin arından emniyete gideceklerini söyledi.

Parla ve Çınar, evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlandı. Yaşananlardan sonra nişanı terk eden Ceylin tek başına kaldı.

Avukat Nil’i emniyete götüren Ilgaz’a Eren Komiser eşlik etti. Yekta da bürosunda çalışan Nil’in peşinden gitti.

Ceylin, Ilgaz’a Nil ve öldürülen otel çalışanının birlikteyken çekilen görüntülerini izletti. Yekta, yardımcısı Nil’e ‘nerede açık verdin’ sözleriyle tepki gösterdi.

Ceylin, cinayet şüphesiyle Nil’i sorguya aldı. Otele gitme nedenini açıklayan Nil, ‘O gün annem otelde eğitimdeydi, ona nakit para vermeye gittim’ dedi.

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Sorgunun ardından Ceylin, 'Nil’i emniyette misafir edelim’ sözleriyle kararını verdi.

Avukat Nil’i ziyarete giden Ilgaz beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Nil, ağlayarak Ilgaz’a sarıldı. Olanlara tanık olan Ceylin gözyaşlarını tutamadı. Doğum yaptığı anı hatırlayan Ceylin’in eski mutlu günleri gözünde canlandı.

NİL, ILGAZ'A SARILDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ilgaz ve Ceylin’in kızları Mercan ile geçirdikleri güzel günler ekrana geldi.

Ilgaz da Nil’e neler olduğunu sordu. Nil suçsuz olduğunu kimseye bir şey yapmadığını anlattı. Ilgaz, Nil’i serbest bıraktı. Ceylin bu kararın ardından çılgına döndü.

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Ilgaz’ı başsavcıya şikayet eden Ceylin beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Başsavcı, ‘Ben hakem değilim, ya Ilgaz’la anlaşın ya da dosyayı başkasına vereyim’ sözleriyle tepki gösterdi. Başsavcının şüpheli hareketleri dikkat çekti.

Ilgaz’a ilgi duyan Nil, Yekta tarafından uyarıldı: ‘Ilgaz kimseye acımaz bunu bil’

Merdan dede huzur evine yerleşmeye karar verdi. Metin ailesiyle birlikte babasını yolcu etti. Çınar’a dedesini yolcu etmek için söz veren Parla sözünü unuttu. Nişanın ardından Çınar ve Parla arasında gerginlikler başladı.

Osman kızı Elif’in artık Ceylin’de kalmaması gerektiğini eşi Aylin’e söyledi. Aylin de eşi ve kardeşi arasında kaldı.

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Yekta, müvekkili Rıza’ya işlerinin artık zorlaştığını söyledi. Otel çalışanın öldüğünü öğrenen Rıza çıkmaza girdi. Rıza, avukat Nil’e rüşvet verdiğini itiraf etti.

Ceylin, Nil’in annesini ifadeye çağırdı. Nil ve annesinin ifadesi uyuşunca Ceylin çaresiz kaldı.

Ilgaz ve Eren’le yemeğe çıkan Ceylin şüphelerini anlattı. Nil’in annesinin verdiği ifadeye inanmayan Ceylin bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Hafta sonu Elif’e bakan Ceylin, yeğenini almak için ablası Aylin’i aradı. Ablası da Elif’i bu hafta sonu arkadaşının doğum gününe götüreceklerini söyleyip buluşma planını iptal etti.

Tek başına kalan Ceylin yüzmeye gitti. Eski günleri düşünen Ceylin, kızı Mercan’ın kaybolduğu günü hatırladı.

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Otelde öldürülen Ahmet’in katili yakın arkadaşı Hüseyin çıktı. Sorguya alınan Hüseyin her şeyi itiraf etti:

Adam kızı camdan aşağı itmiş, Ahmet bunu görmüş. Daha sonra avukatı Ahmet’i aramış, para teklif etmişler. Altında anlaşmışlar. Ahmet beni aradı ‘beraber gidelim’ dedi. Altını alıp yanıma geldi. Bana ‘sen git’ dedi. Bölüşmek istedim aramızda kavga çıktı, boğazını sıktım öldü. Ne yapacağımı bilemedim. Tabuta benzeyen kutular vardı. Onlardan birine koydum. Altını da alıp çıktım. Altını adamın avukatı getirdi. Bir kadın!

Nil’den şüphelenen Ceylin, Yekta’nın yanına gitti. Nil’in yalan söylediğini bildiğini söyleyen Ceylin, Yekta’dan yardım istedi.

Ilgaz ile Nil akşam yemeğinde buluştu. Nil’in yalan söylediğini bilen Ilgaz, ‘Seni suç delillerini yok etme ve değiştirmeden dolayı göz altına alıyorum.’ sözleriyle Nil’i emniyete götürdü.

Aylin kardeşi Ceylin’in yanına gitti. Aylin pedagoga gittiklerini kardeşine söyledi. Doktorun anlattıklarını kardeşine aktaran Aylin, ‘Elif bir orada bir burada zorlanır. Tek evi olsa, teyzesine gitmese, arada sırada gitse daha iyi olur’ dedi. Sözleriyle kardeşine Elif’in artık yanında kalamayacağını söyledi.

Ceylin’i teselli etmeye çalışan Aylin çaresiz kaldı.

Mercan’ın kaybolduğu kumsala giden Ceylin’i Ilgaz yalnız bırakmadı.

Dizinin son sahnesinde 2.5 yıl önce Mercan’ın kaybolduğu gün ekrana geldi. Ilgaz telefonuna bakmak için Ceylin ve kızını yalnız bıraktı. Köpekleri Pascal kaçınca Ceylin onun peşinden gitti. Geri döndüğünde kızı Mercan’ı bıraktığı yerde bulamadı.

Ceylin ve Ilgaz’ın çaresiz kaldığı anlar ekrana yansıdı.

Dizinin finalinde Ceylin ve Ilgaz’ın kızları Mercan’ın son hali 'Doğa' ismiyle ekrana geldi.