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Ceylin, tekrar cezaevine girme tehlikesiyle karşı karşıya…

#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı yine çok konuşulacak bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında iddianameyi okuyan Ceylin’in tekrar cezaevine gitmek istemediğine dair sözleri izleyiciyi derinden etkilerken, Ilgaz’ın Ceylin aklanana kadar mücadele vereceğini söylediği anlar dikkat çekiyor.

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 Yargı’nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyici ile buluştu. İddianameyi okuyan Ceylin, bir kez daha cezaevine girme korkusu yaşarken Ilgaz, Ceylin’i aklamak için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduğunun sinyallerini veriyor. Ilgaz ve Pars, yeni savcı Derya’yla tanışıyor. Göksu, test sonuçlarını değiştirmek suçuyla göz altına alınırken genç kadının perişan halleri duygusal dakikalara sahne oluyor. Ceylin test sonuçlarını değiştiren kişiyle cinayeti işleyen kişinin aynı olabileceği fikrini ortaya atarken Ceylin’in Niyazi’den şüphelenip şüphelenmeyeceği yeni bölümün merak edilenleri arasında yerini alıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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‘Yargı’ yeni bölümüyle her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

 

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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