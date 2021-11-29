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Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf etti! Yargı yine çok izlendi...

#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı, her Pazar akşamı izleyicileri ekrana kilitleyen dizisi “Yargı” yayınlanan yeni bölümüyle yine izleyiciden tam not aldı. Dizi Kantar Medya’nın verilerine göre AB kategorisinde 9.96 reyting ve yüzde 24.49 izlenme payı ile ABC1 kategorisinde ise 10.43 reyting ve yüzde 22.93 izlenme payı ile zirvede yer aldı. Bölümde, herkesin açığını yakalayan Engin onları bu açıklarıyla tehdit ederek intikam planını yavaş yavaş işlemeye başladı. Kimlerin bu tehditlere boyun eğip kimlerin eğmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. Aralarındaki gel gitlerden oldukça sıkılan ve kendini yorgun hisseden Ceylin sonunda Ilgaz'a açılmaya karar verdi. Hislerini söyleyen Ceylin ise Ilgaz'ın açıklamasıyla sarsıldı.

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Yargı sosyal medyanın da gündemini değiştirdi.

‘Yargı’ dün akşamki bölümüyle yine sosyal medyanın çok konuşulanları arasında yer aldı. Bölüm etiketi olan #Yüzleşme ve #yargı TT listesindeki yerini gece boyu korudu. Ayrıca diğer tüm karakterler de gece boyunca TT listesinde yer aldı. 5 milyon erişim elden Yargı’da 100 bin adet tweet atıldı.

Engin’in cezaevine girdikten sonra yaşadığı dönüşüm, herkes için sürpriz olurken Engin, teyzesi Seda’yı avukatı olarak tutmasının ardından intikam planını başlattı. Ilgaz, babası ve Ceylin arasında seçim yapmak zorunda kalırken Ceylin ise meslek hayatında yaptığı usulsüzlüklerin ifşa olmaması karşılığında İnci’nin aleyhine açıklamalar yapmak konusunda tehdit edildi. Yıllar sonra bir kızı olduğunu öğrenen Eren, kızına babası olduğunu itiraf etmeye zorlanırken Yekta ise sahte diploması sebebiyle Engin’in hedefi oldu. Çınar’ın Zafer’i öldürdüğünü öğrenen Engin, bunu Çınar’a karşı kullanmaktan çekinmezken Engin, Osman’a ulaşmak için Parla’yı kullanmayı tercih etti. Pars ise Neva’nın geçmişte yaptığı bir hatayla sınandı. Engin’in hamleleriyle herkesin hayatının ve düzeninin tehlikeye girdiği bölümde tehdit edilenlerin Engin’e karşı savaş mı açacakları yoksa tehditlerine boyun mu eğecekleri kafaları karıştırdı. Bölüm finalinde Ceylin Ilgaz’a hislerinden bahsederken dürüstlüğüyle bilinen Ilgaz’ın babasıyla ilgili büyük sırrı Ceylin’e itiraf edip etmeyeceği ise yeni bölümde yanıt bulacak.

Ceylin, Ilgaza aşkını itiraf etti Yargı yine çok izlendi...

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

 ‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Yargı#Kanal D#Kaan Urgancıoğlu

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