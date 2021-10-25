Ceylin ile Ilgaz'ın evlilik kararı tüm dengeleri değiştirecek...Yargı'da neler oldu?

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Her bölüm artan temposuna katilin ortaya çıkmasının heyecanını da ekleyen ‘Yargı’nın dün akşamki bölümü yine sürpriz gelişmelere sahne oldu. İnci’nin katilinin Engin çıkması hikayede yepyeni bir sayfanın açılmasına ve oyunun asıl şimdi başlamasına sebep olurken Çınar’ın masumiyeti kanıtlandı. Dürüstlüğünden ödün vermemek konusunda kararlı olan Ilgaz’ın tanıklık yapmamak için evlenmesi, dün akşamki bölüme damga vururken Pars’ın planlarını da suya düşürdü. Masumiyetine inanmadığı Çınar’a silah doğrultan Zafer’in tetiği çekip çekmeyeceği gizemini korurken Zafer’in geçmişte üzerine atılan suçun sorumlusunun peşine düşmesi, Erguvan ve Kaya aileleri arasındaki husumetin bir süre daha devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

Diziye Ilgaz’ın dedesi Merdan karakteriyle dahil olan Cezmi Baskın’ın hikayenin seyrini nasıl değiştireceği ise şimdiden merakla bekleniyor.



‘Yargı’nın heyecan dolu bölümü, dün akşam TOTAL’de 7.71 izlenme oranı, 19.98 izlenme payı; AB’de 9.14 izlenme oranı, 23.03 izlenme payı; 20+ABC1’de 9.50 izlenme oranı ve 22.76 izlenme payı ederek AB ve 20+ABC1 kategorilerinde zirveye oturdu. Bu bölümün etiketi olan #Yalan ve #yargı’nın yanı sıra ‘Ilgaz’, ‘Ceylin’, ‘Çınar’, ‘Pars’, ‘Yekta’ ve ‘Engin’ isimleri de uzun süre TT listesinin üst sıralarında yer aldı.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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‘Yargı’ her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!