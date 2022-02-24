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Ceylin hakim önünde…

#Yargı#Pınar Deniz#Kaan Urgancıoğlu

Kanal D’nin, izleyiciye pazar akşamlarını iple çektiren Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı, temposu ve heyecanı yüksek dakikaların sinyallerini veriyor. Tanıtımda Ceylin’in hakim karşısına çıktığı anlar nefeslerin tutulmasına sebep olurken ‘Yargı’ yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek.

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Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında cezaevine dönmek istemeyen Ceylin’in büyük endişesi dikkat çekerken Ilgaz ise “En son öldürmemiz gereken şey umudumuz, onu kaybedersek her şeyi kaybederiz.” sözleriyle sevdiği kadına destek oluyor. Ceylin’in suçlu olduğunu sonuna kadar savunan Yekta mahkeme öncesi heyecanını gizleyemezken Gül kızını savunacak olan damadı Ilgaz’a iyi dileklerini sunuyor. Haftalardır merakla beklenen duruşmada ise sesler yükseliyor. Yekta Ceylin’i kışkırtmaya devam ederken Gül kendisine hakim olamıyor. Mahkeme kararının ne olacağı ise sürükleyici hikayesiyle büyük ilgi gören Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Nergis Öztürk, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş ve Timur Ölkebaş yer alıyor.

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Yargı yeni bölümleri ile her Pazar akşamı Kanal D’de…

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#Yargı#Pınar Deniz#Kaan Urgancıoğlu

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