Ceylin evine dönüyor... Yargı’nın yeni bölümünden romantik tanıtım…

Yargı’nın bu haftaki bölümüne Ilgaz ve Ceylin’in romantik anları damga vuracak. 56. bölümden yayınlanan yeni tanıtımda Ilgaz’la yaşadıkları eve dönen Ceylin’in Ilgaz’a söylediği ‘Seninle uyumayı özledim.’ sözleri yeni bölümdeki gelişmelere dair merakı artırıyor.
Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz
ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan
, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı Yargı 56. bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D
’de…