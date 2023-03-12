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Ceylin evine dönüyor... Yargı’nın yeni bölümünden romantik tanıtım…

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 12:00

 Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’da romantizm zamanı...Yeni bölümden yayınlanan ikinci tanıtıma evine dönen Ceylin’in Ilgaz ile yaptığı romantik konuşma damga vuruyor.

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Yargı’nın bu haftaki bölümüne Ilgaz ve Ceylin’in romantik anları damga vuracak. 56. bölümden yayınlanan yeni tanıtımda Ilgaz’la yaşadıkları eve dönen Ceylin’in Ilgaz’a söylediği ‘Seninle uyumayı özledim.’ sözleri yeni bölümdeki gelişmelere dair merakı artırıyor.

Ceylin evine dönüyor... Yargı’nın yeni bölümünden romantik tanıtım…


Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı Yargı 56. bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

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