Ceylin bir kez daha yıkıldı… Pazar’ın galibi yine Yargı oldu…  

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Yargı dün akşam yine çok çarpıcı bir bölüm ile ekrana geldi. Ilgaz, Metin ve Çınar’ın büyük sırrını öğrendi ve ikisinin de teslim olmasını istedi. Yekta’dan Zafer’i Çınar’ın öldürdüğünü öğrenen Ceylin; Ilgaz, Eren ve Pars’ın Çınar’ın kaçmasına yardım ettiğini düşünmesiyle yeni bir yıkım daha yaşadı.

Kardeşi ve babasının işlediği suçla yüzleşen Ilgaz’ın çaresiz halleri yüreklere dokunurken Ceylin’e bu gerçeği nasıl söyleyeceği merak konusu oldu. Öğrendiklerini hemen Eren ve Pars’la da paylaşan Ilgaz, ikisinin de büyük desteğini görürken Neva’nın getirdiği mektupla babasının canına kıyacağını öğrendi. Ilgaz önce Metin’i durdururken daha sonra da Çınar’ın kaçmasına engel olmaya çalışarak ikiliyi suçu itiraf etmeye zorladı. Merdan tarafından yurt dışına kaçırılması planlanan Çınar’ın kardeşi Defne’yle vedalaştığı anlar ise izleyenlere hüzünlü dakikalar yaşattı. Bu sırada Ilgaz’la çıkacakları yeni evi tutan Ceylin mutluluğunu bir türlü Ilgaz’la paylaşamazken Ilgaz’ın işi dolayısıyla yanında olamadığını düşünen genç kadın, acı gerçekten habersizdi. Nefeslerin tutulduğu bölümde Ilgaz, Eren ve Pars; Çınar’ın peşine düşerken Çınar’ın bulunduğu konteynırdan kaçırılması tüm dengeleri değiştirdi. Zafer’in cinayetiyle ilgili bazı şeylerin örtbas edildiğinden ve Ilgaz’la arkadaşlarının cinayetle ilgili birilerini koruduğundan şüphelenen Derya bu durumu başsavcıyla konuşma kararı aldı. Finalde Ilgaz, Eren ve Pars, Çınar’ın nerede olduğunu bulurken tesadüfen Yavuz’un serbest bırakıldığını öğrenmesinin ardından Yekta’dan Çınar’ın Zafer’i öldürdüğünü duyan Ceylin ise Yekta tarafından Çınar’ın olduğu yere götürüldü. Ceylin’in Ilgaz Eren ve Pars’ın Çınar’ı buldukları ana tanıklık etmesi, üçlünün Çınar’ın kaçmasına yardımcı olduğunu düşünmesine sebep oldu. Heyecanın zirveye ulaştığı final sahnesiyle ses getiren ‘Yargı’da Ilgaz ve Ceylin’in ilişkisini bundan sonra nelerin beklediği izleyenlerde büyük merak uyandırıyor.



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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Pınar Çağlar Gençtürk, Başak Gümülcinelioğlu, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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Yargı yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…