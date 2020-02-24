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Haber Giriş: 24.02.2020 - 15:27,Son Güncelleme:/

Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani’yi canlandıracak

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Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani’yi canlandıracak
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Yakında TRT 1’de izleyicisi ile buluşacak olan Hay Sultan, Abdülkadir Geylani’nin hayatını anlatacak.

İslam tarihinin önemli isimlerden biri olan tasavvuf âlimi Abdülkadir Geylani, usta oyuncu Çetin Tekindor tarafından canlandırılacak.
Toplumsal meselelerle yakından ilgilenen ve konumunu önemseyen her olaya dahil olup barış çağrısı yapan Geylani’nin hikayesi seyirciyi derinden etkileyecek.

Çekimler başladı
Yapımcılığı Emre Konuk’a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken senaryo ise İsa Yıldız imzası taşıyor.
Çekimleri geçtiğimiz gün başlayan Hay Sultan tarikat hırkasının miskinlere değil alimlere yakıştığını, dervişlerin hurafelerle değil bizatihi hayatın gerçeklerini kabul ederek yaşadığını ve ilimleri ile medeniyetleri şekillendirdiklerini anlatacak.

 

 

Duayen oyuncu Çetin Tekindor’un yanı sıra Hay Sultan’ın oyuncu kadrosu önemli isimlerden oluşuyor. Dizide; Eşref’e Kerem Arslanoğlu, Mansur’a Kevork Malikyan, Sofya’ya Gülper Özdemir ve Molla Faysal’a ise Cemal Toktaş canlandıracak.

 

 

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