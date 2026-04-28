Ceren Benderlioğlu: Hayalini kurduğum projenin içindeyim

#Ceren Benderlioğlu#Eşref Rüya#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 09:10

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Eşref Rüya’da Irmak karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, MAG Dergisi’nin nisan sayısına röportaj verdi.

Oyuncu, hayalini kurduğu projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi:

“Eşref Rüya, herkesin güzel bir şeyler ortaya koymak istediği bir ekip işi. Sanırım bir yerlerde bunun hayalini kurmuşum; işini keyifle yapan, birbirini destekleyen ve başarmanın mutluluğunu birlikte yaşayan kocaman bir ekip. Çok şükür.”

Irmak karakterini “Kendisini, sevdikleri zarar görmesin diye feda edebilecek biri” olarak tanımlayan Benderlioğlu, “Irmak’ın hikâyesinin son sayfasını yazsaydınız; huzurlu bir emekliliğe mi ayrılmasını isterdiniz, yoksa herkesi şaşırtacak büyük bir olayla veda etmesini mi?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Herkesi şaşırtarak, büyük bir olayla veda etmesini isterdim. Son sahnesi güçlü olan, gerçek bir veda.” TİMSBİ imzalı ‘Eşref Rüya’ çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana geliyor.

 

