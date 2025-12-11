Ceren Benderlioğlu: Gökkuşağını görünce ‘rol benim’ dedim

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu hayatındaki rehberin kızı Nur olduğunu söyledi: “Çocukluğumdan beri hep bir rehber aradım. ‘Allah’ım bana bir rehber gönder’ derdim. Ben rehberimi doğurdum: Nur. Çok şükür. Bir derdim oluyor, bir şey söylüyor, ‘a bu açıdan hiç bakmamıştım’ diyorum. Onların kalıpları yok, biz büyürken kalıplaşıyoruz. Köşelerimiz o kadar sivriliyor ki. Nur’a bir şey anlattığımda ‘konuşsaydın, neden konuşmadın’ diyor.”

Ceren Benderlioğlu, “Eşref Rüya”daki Irmak rolü için görüşmeye gittiğinde yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

Herkesin istediği bir roldü

“Gökkuşağı ve kuşlar benim için çok büyük işarettir. ‘Eşref Rüya’nın görüşmesine gittiğimde, Irmak herkesin çok istediği bir roldü. Oturduğum bekleme koltuğunda camdan duvarın kenarına gökkuşağı yansıdı. O an ‘Bu iş benim’ dedim! O kadar rahat girdim ki içeriye.”

