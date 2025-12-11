×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ceren Benderlioğlu: Gökkuşağını görünce ‘rol benim’ dedim

Güncelleme Tarihi:

#Ceren Benderlioğlu#Kanal D#Eşref Rüya
Ceren Benderlioğlu: Gökkuşağını görünce ‘rol benim’ dedim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 10:31

Kanal D’nin fenomen dizisi “Eşref Rüya” dizisinde Irmak’a hayat veren Ceren Benderlioğlu, “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu hayatındaki rehberin kızı Nur olduğunu söyledi: “Çocukluğumdan beri hep bir rehber aradım. ‘Allah’ım bana bir rehber gönder’ derdim. Ben rehberimi doğurdum: Nur. Çok şükür. Bir derdim oluyor, bir şey söylüyor, ‘a bu açıdan hiç bakmamıştım’ diyorum. Onların kalıpları yok, biz büyürken kalıplaşıyoruz. Köşelerimiz o kadar sivriliyor ki. Nur’a bir şey anlattığımda ‘konuşsaydın, neden konuşmadın’ diyor.”

Ceren Benderlioğlu: Gökkuşağını görünce ‘rol benim’ dedim

Ceren Benderlioğlu, “Eşref Rüya”daki Irmak rolü için görüşmeye gittiğinde yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

Gözden KaçmasınDamarıma basılırsa Irmak’a dönüşürümDamarıma basılırsa Irmak’a dönüşürümHaberi görüntüle

Herkesin istediği bir roldü

“Gökkuşağı ve kuşlar benim için çok büyük işarettir. ‘Eşref Rüya’nın görüşmesine gittiğimde, Irmak herkesin çok istediği bir roldü. Oturduğum bekleme koltuğunda camdan duvarın kenarına gökkuşağı yansıdı. O an ‘Bu iş benim’ dedim! O kadar rahat girdim ki içeriye.”

Haberin Devamı

Ceren Benderlioğlu: Gökkuşağını görünce ‘rol benim’ dedim

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceren Benderlioğlu#Kanal D#Eşref Rüya

BAKMADAN GEÇME!