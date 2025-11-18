Ceren Benderlioğlu: Damarıma basılırsa Irmak’a dönüşürüm

Haberin Devamı

Kendi fan kitlesini yaratan Irmak karakterindeki performansıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan oyuncu, “Bu kadın nasıl 42 yaşında ya?” yorumunu listenin başına koyduğunu söyleyip espri yaptı:



“Yaşımı göstermiyorum. 24 desem, atma Ziya, o kadar da değil.”



Bakış açım değişti



Ceren Benderlioğlu, oynadığı rollerin kendisini sert gösterdiği yorumlarıyla ilgili de konuştu. Dizide sert bir profil çizen Benderlioğlu, gündelik hayatta damarına basılması durumunda “Irmak’a dönüşebileceği” uyarısında bulundu:

“Damarıma basılırsa sert çıkışlarım olur.”

Irmak’la arasındaki en büyük benzerliği “Dostları için sonuna kadar giden biri Irmak, ben de öyleyim” sözleriyle dile getiren Benderlioğlu, oyunculuğun hayata bakış açısını nasıl değiştirdiğini de açıkladı:

“Yaş aldıkça, okudukça, oynadığım karakterlerle iç içe geçtikçe bakış açım dönüştü. Bunun için senaristlere minnettarım.”