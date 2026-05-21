Ceren Ayruk'tan Daha 17 itirafı

#Ceren Ayruk#Daha 17#Leyla Karakteri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 07:52

KANAL D’nin Bodrum’da çekilen yeni dizisi “Daha 17”de Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk, samimi açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu hem set ortamını hem de canlandırdığı karakterle kurduğu bağı anlattı:

“Leyla, çok fazla imkan içinde büyümüş ama içindeki masumluğu koruyabilmiş bir kız. İçinde iyilik olan bir karakter. Aynı zamanda yaşının getirdiği aşk heyecanını da yaşıyor. Leyla’yı ve masumluğunu çok sevdim. Hatta onun gibi düşünmeye başladım.”

Ayruk, karakterinin dikkat çeken yönlerinden birinin iyilik olduğunu belirterek, “Leyla sorunları iyilik yaparak çözmeye çalışıyor” dedi.

AŞK VE KÜÇÜK SAVAŞLAR

Bodrum’daki çekimlerin oldukça keyifli geçtiğini söyleyen oyuncu, set ortamından övgüyle bahsetti:

“Ekibimiz çok güzel. Estetik olarak da güzel bir iş çıkıyor. Set sonrası birlikte vakit geçiriyoruz, sohbet ediyoruz. Bodrum’a da karakterlere de iyice alıştık.”

Dizinin dinamik yapısına dikkat çeken Ayruk, hikâyede izleyicileri sürpriz gelişmelerin beklediğini söyledi:

“Her şey çok keyifli ilerliyor. Hikâyede çok fazla olasılık var; yakınlaşmalar, küçük savaşlar ve aşk heyecanı.”

 

