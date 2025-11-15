Ceren Arslan: Türk halkından destek bekliyorum

Haberin Devamı

Antalya’da doğup büyüyen 26 yaşındaki güzel, Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümü mezunu olduğunu belirtti.

Arslan yarışmaya nasıl katıldığını ise şöyle açıkladı: “Eski Türkiye güzellerinden arkadaşım Çiğdem Büyükköprü yarışmaya katılmama sebep oldu. O, ‘Katılmalısın mutlaka’ dedi. Ben ise ‘Torpil dönüyordur’ dedim. Fakat bu süreci muazzam şekilde yönettik. Hiç pişman değilim. Demet Akalın gibi desteklerini esirgemeyen çok insan var. Türk halkının desteklerini bekliyorum.”

Haberin Devamı

Ceren Arslan, kampta fotoğraflarının çekilmediği iddialarına ise şu cevabı verdi: “Böyle şeyler yaşanıyor. Bazı ülkeler kendi adayları için özel ekipler gönderiyor.”

Hayatında kimsenin olmadığını ve estetik yaptırmadığını söyleyen Arslan, “Hiç estetiğim yok. Güzel buluyorlar ki estetik sanıyorlar” dedi.

Ceren Arslan’a oy kullanmak için Miss Universe uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Arslan’ın aşamaları geçmesi içinse yüksek oy alması gerekiyor.