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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu unutulmaz hikayesiyle D-Smart’ta

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#Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu#D-Smart#Moviesmart Türk
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu unutulmaz hikayesiyle D-Smart’ta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 10:30

D-Smart, Türk sinemasının en iyi filmlerini sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Dokunaklı bir başarı hikayesinin kahramanı olan Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, bu akşam 20.00’de MovieSmart Türk ile aynı anda D-Smart GO’dan izlenebilecek.

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Hayat hikayeleri filmleri aratmayan çok özel isimler, Ağustos ayı boyunca D-Smart’a konuk oluyor. MovieSmart Türk, Dünya halter tarihinin en unutulmaz ismi olan Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi ile izleyicileri soğuk savaş döneminin sonlarına götürüyor. Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde başlayan ve her anı büyük maceralarla dolu filmde Naim Süleymanoğlu’na etkileyici performansıyla Hayat Van Eck hayat veriyor.

Spor kariyerine 7 Dünya Rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun yaşamını beyaz perdeye taşıyan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, bu akşam 20.00’de MovieSmart Türk ile eş zamanlı olarak D-Smart GO’da yayınlanacak.

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu unutulmaz hikayesiyle D-Smart’ta

 

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#Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu#D-Smart#Moviesmart Türk

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