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Cengiz İmren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cengiz İmren şarkıları

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Cengiz İmren kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, Cengiz İmren şarkıları

Arabesk müziğin sevilen sanatçılarından Cengiz İmren, İbo Show konukları arasında yer alıyor. Şarkıları ve hayatı merak konusu olan Cengiz İmren izleyenlerin araştırdığı isimlerden bir oldu. Peki, Cengiz İmren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Cengiz İmren şarkıları ve merak edilenler...

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Besteci ve yorumcu Cengiz İmren, uzun aradan sonra “Yılan” adını verdiği yeni single şarkısı ile müzik piyasalarına geri dönmüştü. İmaj değişikliği ile de çok konuşulan Cengiz İmren bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. Peki, Cengiz İmren kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cengiz İmren şarkıları ve hayatı...

CENGİZ İMREN KİMDİR?

1974 Şanlıurfa doğumlu, Türk arabesk müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarı. Doğumunun ardından babasının Batman’da çalışması nedeni ile Batman’a taşınmış, 19 yaşına kadar yaşantısını Batman’da sürdürmüştür. Daha sonra Hollanda’ya yerleşmiş ve müzik hayatına adım atmıştır.

İbrahim Tatlıses’e bestelerini verdiği “Birtanem” ve “Ağlıyorum Kahrımdan” şarkılarıyla ismini duyuran profesyonel müzik kariyeri 1995 yılında yayınladığı “İnanamam” albümüyle başlamıştır.

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2008 yılında piyasaya sürülen “İşte Cengiz İmren” albümü büyük beğeni toplamıştır.

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