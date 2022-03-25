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Cengiz İmren kimdir, kaç yaşında, nereli? Cengiz İmren ile ilgili bilgiler

#Cengiz İmren#Cengiz İmren Kimdir#Cengiz İmren Hayatı
Cengiz İmren kimdir, kaç yaşında, nereli Cengiz İmren ile ilgili bilgiler

Cengiz İmren, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Kanal D’nin sevilen programına konuk olan ünlü ismin hayatı merak ediliyor. Peki, Cengiz imren kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Cengiz İmren’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan Cengiz İmren aslen Şanlıurfalı. Türk arabesk müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarının sevilen birçok şarkısı bulunuyor.

CENGİZ İMREN KİMDİR?

1974 Şanlıurfa doğumlu, Türk arabesk müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarı. Doğumunun ardından babasının Batman’da çalışması nedeni ile Batman’a taşınmış, 19 yaşına kadar yaşantısını Batman’da sürdürmüştür. Daha sonra Hollanda’ya yerleşmiş ve müzik hayatına adım atmıştır.

İbrahim Tatlıses’e bestelerini verdiği “Birtanem” ve “Ağlıyorum Kahrımdan” şarkılarıyla ismini duyuran profesyonel müzik kariyeri 1995 yılında yayınladığı “İnanamam” albümüyle başlamıştır.

2008 yılında piyasaya sürülen “İşte Cengiz İmren” albümü büyük beğeni toplamıştır.

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Cengiz İmren 2022 yılında “Yılan” şarkısının ardından “Hele Bakın Kim Gelmiş”le sevenlerinin karşısına çıktı.

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