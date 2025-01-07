×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncu kadrosu: Cengiz Han Destanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Güncelleme Tarihi:

#Cengiz Han Destanı#Cengiz Han Destanı Konusu#Cengiz Han Destanı Oyuncuları
Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncu kadrosu: Cengiz Han Destanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 17:56

Cengiz Han Destanı filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak film 2008 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Sergey Bodrov'un oturduğu yapım Cengiz Han'ın yükselişi ve hayatını anlatıyor. Moğol” üçlemesinin ilk filmi olan yapım 2007 En İyi Yabancı Film Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Peki Cengiz Han Destanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Cengiz Han filmi konusu ve oyuncu kadrosu izleyicilerin dikkatini çekiyor. Başrollerinde Tadanobu Asano, Khulan Chuluun, Honglei Sun, Amadu Mamadakov gibi isimlerin yer aldığı filmin orijinal adı 'Mongol The Rise of Genghis Khan'. Dram ve biyografi türündeki film 2008 yapımı. İşte Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları...

CENGİZ HAN DESTANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Esugei Kağan dokuz yaşındaki oğlu Timuçin ile Moğol bozkırlarında Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kağan Merkitlerle yıllarca süren düşmanlığa bir son verip barış sağlayabilecektir. Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durdukları bir kabileden eşini seçer. Bu durum Merkitler ile yapılacak barışa engel olur. Geri dönerken düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer. Timuçin ve ailesi geniş bozkırlarda göçebe hayatı yaşarlar, avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, ileride kabilenin kağanı olacak Timuçin’i öldürmek ister. Ancak Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülmez. Bunun için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler...

Haberin Devamı

CENGİZ HAN DESTANI OYUNCULARI

Tadanobu Asano
Khulan Chuluun
Honglei Su
Amadu Mamadakov

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cengiz Han Destanı#Cengiz Han Destanı Konusu#Cengiz Han Destanı Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!