Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncu kadrosu: Cengiz Han Destanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Cengiz Han filmi konusu ve oyuncu kadrosu izleyicilerin dikkatini çekiyor. Başrollerinde Tadanobu Asano, Khulan Chuluun, Honglei Sun, Amadu Mamadakov gibi isimlerin yer aldığı filmin orijinal adı 'Mongol The Rise of Genghis Khan'. Dram ve biyografi türündeki film 2008 yapımı. İşte Cengiz Han Destanı konusu ve oyuncuları...

CENGİZ HAN DESTANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Esugei Kağan dokuz yaşındaki oğlu Timuçin ile Moğol bozkırlarında Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kağan Merkitlerle yıllarca süren düşmanlığa bir son verip barış sağlayabilecektir. Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durdukları bir kabileden eşini seçer. Bu durum Merkitler ile yapılacak barışa engel olur. Geri dönerken düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer. Timuçin ve ailesi geniş bozkırlarda göçebe hayatı yaşarlar, avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, ileride kabilenin kağanı olacak Timuçin’i öldürmek ister. Ancak Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülmez. Bunun için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler...

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CENGİZ HAN DESTANI OYUNCULARI

Tadanobu Asano

Khulan Chuluun

Honglei Su

Amadu Mamadakov