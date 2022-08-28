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Cenazemize Hoş Geldiniz filminin çekimleri çöpe gitti

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#Gonca Vuslateri#Cenazemize Hoş Geldiniz#Sinem Ünsal
Cenazemize Hoş Geldiniz filminin çekimleri çöpe gitti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 11:49

Oyuncu Gonca Vuslateri’nin hikâyesini kaleme aldığı “Cenazemize Hoş Geldiniz” filminin bir haftalık çekimleri çöpe gitti. Çekimleri beğenmeyen yapım şirketi yönetmen değişikliği yaptı. Film, sil baştan yeniden çekilecek.

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Gonca Vuslateri’nin hikâyesini kaleme aldığı “Cenazemize Hoş Geldiniz” isimli film talihsiz bir başlangıç yaptı. Sinem Ünsal, Büşra Pekin, Yiğit Özşener, Gözde Seda Altuner, Güven Hokna, Ufuk Özkan, Kubilay Aka ve Müge Boz gibi ünlü isimlerin rol aldığı film ekibi, Ömer Sinir’in yönetmenliğinde çekimlere başladı.

Ancak yapılan bir haftalık çekim, yapımcı şirket tarafından beğenilmedi. Yapım şirketi filmin ilk sahnelerinin yeniden çekilmesine ve yönetmenin değişmesine karar verdi. Filmin yönetmen koltuğuna Ömer Sinir yerine “Sadakatsiz” dizisiyle adından söz ettiren Neslihan Yeşilyurt oturacak. Ekip, film için yarın yeniden sete çıkacak.

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#GONCA VUSLATERİ#OYUNCU
Gonca Vuslateri: Yer çekimine yenik düştükHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Ozan ve İrem’in talihsiz olaylarını anlatacak

Gonca Vuslateri, kara komedi türündeki filmi Doğacan Perkün Güneş’le beraber kaleme aldı. Gerçek bir hikâyeden yola çıkan “Cenazemize Hoş geldiniz”de Ozan ve İrem’in başına gelen talihsiz olaylar anlatılıyor.

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İki sevgilinin nişanlanmasıyla başlayan süreç işe ailelerin dahil olmasıyla çok daha eğlenceli ve absürt bir hal alıyor. Gonca Vuslateri, film hakkında şunları söylemişti: “Senaryo yazdım sete gireceğiz. Onun heyecanı içindeyim. Senaryodan oyuncu kadrosuna her şey çok güzel. Az kaldı, bitsin sizlerle paylaşacağım zaten.”

 

 

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#Gonca Vuslateri#Cenazemize Hoş Geldiniz#Sinem Ünsal

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