Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk kez TV'de!

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Televizyonda ilk kez yayınlanacak kara komedi türündeki Cenazemize Hoş Geldiniz filmi, 4 yıldır sevgili olan İrem ve Ozan'in trajikomik hikayesini konu alıyor. 2023 yapımı filmin başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri rol alıyor. İşte, Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir?

4 yıldır sevgili olan İrem ve Ozan, nişanlanacakları günün sabahında, beraber yaşadıkları evlerinde uyanırlar. İrem bu nişandan dolayı gergindir çünkü ailesinin her üyesi birbirinden deli dolu ve sorun çıkarmaya müsaittir. Ozan’ın anne ve babası ise çok iyi eğitim almış aristokrat bir ailedir. Üstelik iki aile ilk kez nişanda tanışacaklardır. İrem’in aynı gün Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkacak annesi, dolandırıcı teyzesi, Hollanda’dan gelen çılgın halası, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası kafasını karıştırırken asıl büyük olay başka yerden patlak verir ve büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder. Bir de Atike’nin cenazesi Belediyenin hizmeti olan soğuk sistem buzdolabına konularak aile evinin bahçesine getirilince olaylar karmaşık bir hal alır. Aile üyelerinin sırları ve renkli karakterleri bir bir ortaya çıkmaya başlayacaktır.

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Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt’un üstlendiği, senaryosunu Gonca Vuslateri ile Doğacan Güneş Perkün’ün kaleme aldığı Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları arasında Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Deniz Uğur, Hakan Meriçliler, Hayal Ada Topakkaya ve Güven Hokna yer alıyor.