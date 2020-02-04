Cemre ve Cenk boşanıyor! Zalim İstanbul 29. Bölümde neler oldu?

Cemre, Cenk ile evli kalacağı süre boyunca Nedim'in öfkesinin geçmeyeceğini düşünür. Köşkteki savaşı bitireceğini düşünerek bir karar alır. Bu kararını da Cenk ile konuşur. Evliliklerinin köşke girmek için oyundan olduğunu söyleyerek bahanesini güçlendiren Cemre'ye karşı Cenk boşanmayı kabullenemez. Aralarında şiddetli bir tartışma yaşanır. Sonra ise, yaşanan gelişmeler Cenk'in düşüncesini değiştirir. Cemre ile konuşarak boşanmayı kabul eder. Avukatını arayarak boşanma dilekçesi hazırlatır ve ikili bu dilekçeyi imzalarlar. İkisi de çok üzgündür.