Cemre Baysel'den karavan pozlarÄ±

HAYRANLARINI BÃœYÃœLEDÄ°

Merakla beklenen dizi GÃ¼ller ve GÃ¼nahlar'da izleyiciyle buluÅŸacak olan Cemre Baysel, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sahne esnasÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼p bacaÄŸÄ±nÄ± yaralamÄ±ÅŸtÄ±. ÃœzÃ¼len hayranlarÄ± bu kez Baysel'in "Makyaj Benden" diyerek paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± karelerle derin bir nefes aldÄ±. FotoÄŸraflar yorum ve beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu.

"HER HALÄ°NLE GÃœZELSÄ°N"

DoÄŸal ve zarif makyajÄ±yla hayranlarÄ±ndan tam not alan Baysel'in makyaj paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ileri, "Profesyonellerden bile iyisin", "Her halinle gÃ¼zelsin" gibi Ã¶vgÃ¼ dolu yorumlar yaptÄ±.

Ã‡Ä°Ã‡EKÃ‡Ä° KIZ ZEYNEP

Son dÃ¶nemin parlayan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan olan Cemre Baysel, GÃ¼ller ve GÃ¼nahlar dizisinde fakir mahallenin cesur ve dobra Ã§iÃ§ekÃ§i kÄ±zÄ± Zeynep karakterine hayat verecek. NazlÄ± HeptÃ¼rk'Ã¼n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi, NGM imzalÄ± GÃ¼ller ve GÃ¼nahlar, yakÄ±nda Kanal D ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸacak.