×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER SAÄžLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Cemre Baysel'den karavan pozlarÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Cemre Baysel#Güller Ve Günahlar#Kanal D
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 10:21

Kanal D'nin yakÄ±nda ekrana gelecek iddialÄ± dizisi GÃ¼ller ve GÃ¼nahlar'da Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m ile baÅŸrolÃ¼ paylaÅŸacak olan Cemre Baysel, bu kez gÃ¼zelliÄŸiyle gÃ¼ndeme geldi. Enerjisi ve doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiyle de dikkat Ã§eken baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, GÃ¼ller ve GÃ¼nahlar'Ä±n karavanÄ±ndan kendi yaptÄ±ÄŸÄ± makyaj fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±nca, beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu.

Haberin DevamÄ±

HAYRANLARINI BÃœYÃœLEDÄ°

Merakla beklenen dizi GÃ¼ller ve GÃ¼nahlar'da izleyiciyle buluÅŸacak olan Cemre Baysel, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sahne esnasÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼p bacaÄŸÄ±nÄ± yaralamÄ±ÅŸtÄ±. ÃœzÃ¼len hayranlarÄ± bu kez Baysel'in "Makyaj Benden" diyerek paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± karelerle derin bir nefes aldÄ±. FotoÄŸraflar yorum ve beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuldu.

Â

Cemre Bayselden karavan pozlarÄ±

"HER HALÄ°NLE GÃœZELSÄ°N"

DoÄŸal ve zarif makyajÄ±yla hayranlarÄ±ndan tam not alan Baysel'in makyaj paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ileri, "Profesyonellerden bile iyisin", "Her halinle gÃ¼zelsin" gibi Ã¶vgÃ¼ dolu yorumlar yaptÄ±.

Cemre Bayselden karavan pozlarÄ±

Haberin DevamÄ±

Ã‡Ä°Ã‡EKÃ‡Ä° KIZ ZEYNEP

Son dÃ¶nemin parlayan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan olan Cemre Baysel, GÃ¼ller ve GÃ¼nahlar dizisinde fakir mahallenin cesur ve dobra Ã§iÃ§ekÃ§i kÄ±zÄ± Zeynep karakterine hayat verecek. NazlÄ± HeptÃ¼rk'Ã¼n yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi, NGM imzalÄ± GÃ¼ller ve GÃ¼nahlar, yakÄ±nda Kanal D ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸacak.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Cemre Baysel#Güller Ve Günahlar#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!