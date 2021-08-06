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Televizyon
Haber Giriş: 06.08.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü kutlaması

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Cemre Baysel'den Aytaç Şaşmaz'a doğum günü kutlaması

KANAL D’nin sevilen dizisi “Baht Oyunu”nda Bora karakterini canlandıran Aytaç Şaşmaz önceki gün 23 yaşına bastı.

Cemre Baysel de rol arkadaşının doğum gününü dizi setinde özel yaptırdığı bir pastayla kutladı. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden Baysel, “İyi ki doğdun, iyi ki varsın dünyanın en güzel kalpli insanı” dedi.

Cemre Bayselden Aytaç Şaşmaza doğum günü kutlaması

Aytaç Şaşmaz da doğum gününü hatırlayan herkese teşekkür etti: “Bu zor günlerde yüzümüz biraz olsun güldü çok şükür. Bu kadar güzel insanlarla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız ve bu serüvenin içinde olduğum için şükürler olsun! Bu günü kutlayan herkese teşekkür ederim.”

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